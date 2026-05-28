Made in France: La troisième édition des Rencontres du Made in France

La troisième édition des Rencontres du Made in France se déroulera le 11 juin 2026 à la Friche la Belle de Mai à Marseille. Plus de 400 décideurs, institutionnels, entrepreneurs et spécialistes se réuniront pour discuter des solutions concrètes pour renforcer l’industrie française et valoriser les savoir-faire locaux.

La Friche accueillera la troisième édition des Rencontres du Made in France le 11 juin 2026. Plus de 400 dirigeants, entrepreneurs et experts sont attendus pour une journée consacrée aux savoir-faire français , à la réindustrialisation et aux enjeux de souveraineté économique .

Le Made in France veut continuer à peser dans le débat économique. Et cette année encore, Marseille sera le point de rencontre de ses principaux acteurs. Le jeudi 11 juin, la Friche la Belle de Mai ouvrira ses portes à la troisième édition des Rencontres du Made in France. Plus de 400 décideurs, institutionnels, entrepreneurs et spécialistes vont se réunir pour réfléchir aux solutions concrètes pour renforcer l’industrie française et valoriser les savoir-faire locaux





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