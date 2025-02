Made in Ariège se réaménage pour accueillir de nouveaux artisans

La boutique Made in Ariège a procédé à un réaménagement de ses locaux pour mieux accueillir ses artisans et ses clients. L'objectif était de gagner de l'espace, d'améliorer la circulation et de regrouper les produits par catégories. Le réaménagement a également permis d'installer de nouveaux artisans et de créer de nouveaux espaces.

Dimanche 2 février, les bénévoles de Made in Ariège se sont mobilisés dans la rue de la Faurie. Ils travaillaient sur une armoire imposante, en bois massif, transformant l'espace public en un chantier improvisé. Cette activité inhabituelle a surpris les passants habitués aux étals de la boutique de produits artisanaux ariégeois. En réalité, les bénévoles s'affairaient à réaménager le magasin sur deux jours.

« Nous voulions gagner de l'espace et créer une meilleure harmonie, avec une circulation plus fluide pour les clients. Nous souhaitions également accueillir plus d'artisans. Grâce à notre reconfiguration, cinq nouveaux artisans rejoignent notre équipe », explique Alissande Bernard, vendeuse et artiste.Made in Ariège est très sollicitée par les créateurs. L'enseigne, connue pour sa belle réputation depuis sa création et son installation dans la rue de la Faurie il y a 5 ans, est constamment confrontée à des demandes. Elle préfère rester dans son local, situé dans la rue des restaurants, un emplacement stratégique qui attire les clients qui attendent patiemment pour une table. L'équipe a donc opté pour un réaménagement pour optimiser l'espace disponible. De nouvelles armoires ont été installées et des espaces cohérents créés. « Avant, nous avions les cosmétiques séparés. Désormais, avec deux meubles, nous proposons un coin cosmétiques qui regroupe quatre artistes », montre Alissande Bernard, qui poursuit : « Et juste à côté, nous avons rassemblé la laine et la feutrine. Cela crée une meilleure cohésion ».D'autres artisans ont été regroupés, comme les travailleurs du bois. « Les objets étaient trop dispersés. Maintenant, on trouve un coin poterie, alors qu'avant, on en avait partout et mélangé avec du tissu. Il y a aussi un coin enfant avec les puzzles, les vêtements… ». La caisse a également été déplacée de quelques mètres, libérant un espace inutilisé, notamment une niche que Alissande Bernard trouvait particulièrement agréable. « Cette niche n'était pas exploitée, je trouvais dommage de ne pas l'utiliser ». Elle est désormais occupée par les illustrations de Cécile Zimmer, nouvelle arrivée, ainsi que celles d'une vannière dont les objets sont exposés à proximité. Au total, cinq nouveaux artisans font partie de l'équipe Made in Ariège : outre la vannerie et les illustrations, la boutique accueille du macramé, de la verrerie et une nouvelle artisane de cosmétiques. « L'artisan spécialisée dans la maroquinerie est devenue une adhérente permanente ».





