Un ancien codétenu affirme que Christian Brückner, principal suspect dans l'affaire Maddie McCann, lui aurait confié avoir enlevé et tué la fillette au Portugal.

Près de vingt ans après la disparition de Maddie McCann, un ancien codétenu de Christian Brückner affirme que le principal suspect lui aurait avoué avoir enlevé et tué la fillette. Ces confidences, qui remonteraient à 2019, ont été révélées le dimanche 22 novembre par un quotidien britannique.

Madeleine McCann, âgée de 3 ans, a disparu le 3 mai 2007 alors qu'elle passait des vacances avec sa famille à Praia da Luz, dans l'Algarve, au Portugal. Elle n'a jamais été retrouvée. Christian Brückner reste le principal suspect dans cette affaire, sans jamais avoir été inculpé pour la disparition de la fillette.

Also read Rebondissement dans l'affaire Maddie McCann : le principal suspect, libéré, aurait reconnu les faits à son codétenu

Les confidences de Laurentiu Codin dans une prison allemande

Laurentiu Codin, âgé de 52 ans, affirme avoir rencontré Christian Brückner dans une prison de Hanovre, en Allemagne. Cet ancien cambrioleur, aujourd'hui livreur, rapporte que le suspect lui aurait raconté être entré dans un logement pour y dérober de l'argent.

Selon ce témoignage, Christian Brückner aurait découvert une petite fille blonde endormie, puis l'aurait emportée dans son camping-car. Il aurait roulé pendant près de 45 minutes avant de l'agresser sexuellement, puis de la tuer, toujours selon les propos rapportés.

Advertisement

L'ancien détenu assure aussi que Christian Brückner lui aurait confié son attirance sexuelle pour les jeunes enfants. Il lui aurait également demandé si les enquêteurs pourraient retrouver des traces de son ADN sur une fenêtre, après s'être enfui d'un appartement avec une fillette dans les bras.

Un témoignage transmis à la police allemande sans preuve confirmée

Laurentiu Codin explique avoir d'abord considéré ces déclarations comme une histoire destinée à se vanter. Il affirme aujourd'hui penser qu'elles sont vraies.

Selon les médias britanniques cités, le témoignage avait été transmis en octobre 2024 à la police criminelle allemande, le BKA. À ce stade, rien ne permet de confirmer la véracité de ces confidences.

Christian Brückner, aujourd'hui âgé de 49 ans, a toujours nié toute implication dans la disparition de la fillette. Il a été libéré de prison en septembre 2025, après avoir purgé une peine de sept ans pour le viol d'une Américaine de 72 ans, commis au Portugal en 2005.

Advertisement

Nouvelles fouilles et situation judiciaire de Christian Brückner

En juin 2025, les autorités portugaises ont mené de nouvelles fouilles pendant trois jours dans la région de Lagos, avec l'appui des enquêteurs allemands. Ces recherches n'ont pas permis de retrouver la fillette.

Christian Brückner vit désormais à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Il a été mis en cause en avril 2026 pour violences réciproques après une altercation avec un voisin.

Les informations publiées ne mentionnent pas de nouvelle procédure liée à la disparition de Maddie McCann. Le témoignage de Laurentiu Codin reste donc, à ce jour, une déclaration non vérifiée.