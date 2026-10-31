Madagascar : des centres d'arnaques en ligne liés à un réseau criminel venu du Cambodge

Treize centres d'arnaques en ligne démantelés à Madagascar entre août et septembre, opérés depuis le Cambodge selon les autorités. Des ressortissants africains seraient victimes de traite.

Treize centres de cyber-escroquerie ont été démantelés entre août et septembre à Madagascar lors d'une opération conjointe menée avec les autorités américaines, selon la justice malgache. Derrière ces centres d'arnaques en ligne se cache un groupe criminel qui opérait auparavant au Cambodge et dupait des ressortissants africains dans une apparente traite d'êtres humains, a appris l'AFP auprès des autorités malgaches ayant conduit les récents raids.

Les sites concernés proposaient des arnaques à la romance, aux cryptomonnaies ou des pyramides de Ponzi. Ils étaient majoritairement opérés par des ressortissants chinois, dont 148 ont été extradés vers la Chine, d'après la justice malgache.

Also read Les habitants des Collines à Miramas entre inquiétudes climatiques et enjeux de sécurité

L'opération a permis la saisie de 52 millions de dollars de cryptomonnaies ainsi que de 3 200 appareils électroniques, selon le département de la Justice américain (DoJ). De son côté, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) avait mis en garde l'an passé contre l'expansion de ces réseaux, notamment en Afrique australe.

Un scandal autour de libérations et une traite humaine suspectée

Onze des ressortissants chinois arrêtés ont été mystérieusement libérés de prison dans un scandale éclaboussant la garde des Sceaux Fanirisoa Ernaivo. Un des mis en cause l'accuse d'avoir reçu l'instruction de les libérer, ce qu'elle dément.

Advertisement

Des ressortissants africains demeurent eux incarcérés, alors même que de premiers éléments d'enquête suggèrent qu'ils pourraient avoir été victimes de traite d'êtres humains. Une vingtaine de Rwandais, Zimbabwéens, Ougandais et Kényans auraient été attirés sur les réseaux sociaux par la promesse de salaires.

Le commissaire Hassan Mouigni, chef de la cellule cybercriminalité de la police malgache, détaille auprès de l'AFP que ces personnes affirment avoir été recrutées via Facebook pour travailler dans le commerce à Madagascar. Mais en arrivant, la majorité des passeports ont été confisqués par le responsable du centre et ils ont été forcés d'escroquer. Ils ont été victimes de tromperie, résume-t-il.

Un responsable malaisien extraditionné et un mod sur le Cambodge

Le responsable présumé de ce centre d'arnaque, installé dans une villa du quartier cossu d'Ivato près d'Antananarivo, est un ressortissant malaisien, Chui Kok Wa, dont le FBI a demandé l'extradition, selon un communiqué du DoJ.

À partir du visa porté sur le passeport, les enquêteurs ont pu déduire qu'il était arrivé à Madagascar pour la première fois en 2024. Il se trouvait auparavant au Cambodge, indique le commissaire Hassan Mouigni.

Jusqu'à un durcissement récent des autorités, ce pays d'Asie du Sud-Est était devenu une place forte de la cybercriminalité. Le DoJ estime que son organisation criminelle, ayant des liens avec la Malaisie et la Chine, a probablement déplacé ses opérations du Cambodge à la suite d'une intervention des forces de l'ordre dans ce pays.

Le coordinateur de la cellule de lutte contre la cybercriminalité du ministère de la Communication malgache, Tsitohaina Ralihivao, lie l'arrivée de ces réseaux aux affrontements frontaliers entre le Cambodge et la Thaïlande de juillet 2025. L'armée thaïlandaise avait alors fait visiter aux médias des centres d'arnaques abandonnés à la frontière.

Advertisement

Lorsque les Thaïlandais ont démantelé ces structures, les opérateurs ont simplement déplacé leurs activités, explique-t-il à l'AFP. Ce sont les mêmes organisations qui sont venues à Madagascar.

Des centres qui ciblaient des pays anglophones

Cette version est accréditée par un document judiciaire du FBI, partagé par le DoJ, selon lequel des centres de cyber-escroquerie s'implantent de plus en plus en Afrique à la suite de la fermeture de complexes similaires en Asie du Sud-Est.

Le texte rapporte l'interrogatoire de trois ressortissants brésiliens ayant travaillé dans un centre d'arnaque d'Antananarivo. Après avoir répondu à des offres d'emploi en ligne et s'être retrouvés dans un complexe situé au Cambodge, les témoins ont été transférés à Antananarivo, à Madagascar, début mai 2026, en raison en partie d'un conflit armé entre le Cambodge et la Thaïlande, selon la déposition.

Si les autorités américaines sont passées à l'action, c'est que ces centres ciblaient principalement des pays anglophones, des Américains, Canadiens et Pakistanais, précise le commissaire Hassan Mouigni. D'où le besoin de recruter des ressortissants de pays anglophones africains, ajoute Tsitohaina Ralihivao.

Cette montée en puissance des centres de cybercriminalité a également été observée à Madagascar. Avant, leurs opérateurs occupaient des villas un peu discrètes, indique le commissaire Hassan Mouigni. Ce qui a alerté les autorités, c'est qu'ils ont commencé à louer des hôtels tout entiers, à l'image du Live Hotel à Antananarivo.