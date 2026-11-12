Emmanuel Macron affirme qu'il est prématuré d'associer les fausses alertes à la bombe en Europe à des acteurs étrangers. Un Conseil de défense sera bientôt convoqué pour analyser cette crise sécuritaire hybride.

Le président français, Emmanuel Macron, a estimé ce jeudi 12 novembre être trop prématuré pour attribuer les multiples fausses alertes à la bombe se multipliant sur le continent européen à des puissances étrangères. Cette déclaration intervient alors que l'inquiétude grandit face à une vague de menaces qui perturbe les infrastructures publiques à travers plusieurs nations.

Défense des éléments d'attribution

Le chef de l'État français a précisé que les autorités ne disposaient pas encore d'éléments suffisamment établis pour confirmer la responsabilité d'acteurs extérieurs. Lors d'un sommet de dirigeants européens qui se tenait à Dublin, il a déclaré explicitement qu'il était impossible d'identifier, à ce stade, des puissances extérieures derrière ces appels menaçants. Sa position repose donc sur une absence de preuves tangibles et concluantes pour l'heure.

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Vigilance accrue et Conseil de défense

Face à cette épidémie d'alertes à la bombe et de menaces diversifiées, Emmanuel Macron a souligné que la vigilance était absolue. Pour coordonner la réponse stratégique et sécuritaire nationale, le président a annoncé la convocation prochaine d'un Conseil de défense et de sécurité. Cette réunion, prévue dans quelques jours, vise à examiner la situation sous tous ses angles et à ajuster les protocoles de réponse.

Les autorités françaises ont d'ores et déjà ouvert une enquête approfondie sur les fausses alertes à la bombe ayant visé les avions survolant le territoire national. Les enquêteurs cherchent activement à déterminer s'il existe un lien éventuel entre ces actes et des puissances étrangères, tout en analysant l'ampleur et la coordination de ces incidents.

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Une épidémie d'alertes à travers l'Europe

La vague de perturbations s'est intensifiée le mercredi 11 novembre, date où de nombreux établissements scolaires en Italie ont été touchés. Des milliers d'écoles publiques ont reçu des e-mails contenant des menaces prétendument envoyées depuis un compte taïwanais, provoquant des évacuations massives et une disruption considérable de la vie éducative dans le pays.

Le phénomène ne se limite pas à l'Italie. Des alertes similaires ont été adressées à des centaines d'écoles au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Cette expansion géographique démontre l'étendue de la campagne qui vise les établissements scolaires à travers le continent européen, créant un sentiment d'insécurité généralisé parmi les populations et les gestionnaires d'établissements.

Menaces hybrides et contexte géopolitique

L'inquiétude qui se répand dans toute l'Europe n'est pas limitée aux fausses alertes à la bombe. Cette période voit également la multiplication de cyberattaques ciblant les systèmes de réfrigération de supermarchés. Ces incidents, combinés aux attaques contre le transport aérien, alimentent les craintes qu'il ne s'agisse d'une campagne de guerre hybride coordonnée visant à déstabiliser les sociétés occidentales.

Dans ce contexte de tensions internationales, la présence du chef du Pentagone, Pete Hegseth, a fait l'objet de remarques lors d'une cérémonie. Lors d'une visite devant la tombe du Soldat inconnu à Arlington, il a été réprimandé par un soldat, un incident qui s'ajoute aux interrogations sur la réponse militaire et diplomatique à ces nouvelles formes de menaces asymétriques.

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Parallèlement à ces enjeux de sécurité externe, la vie politique française continue d'être marquée par des débats intenses. Des figures comme Jean-Luc Mélenchon réagissent aux annonces de candidatures, tandis que des constitutionnalistes contestent des propositions politiques. Cependant, la crise des fausses alertes demeure le sujet sécuritaire majeur exigeant une coordination européenne immédiate et une réponse judiciaire rapide.