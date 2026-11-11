Macron rappelle l'importance de la mémoire du 11 novembre lors de l'108e anniversaire de l'Armistice

Le président Emmanuel Macron souligne l'importance des commémorations du 11 novembre et invite les écoles à transmettre la mémoire des Poilus, tandis que les pompiers et d'autres personnalités rendent hommage aux soldats morts pour la France.

Le 11 novembre 2026, le président Emmanuel Macron a pris la parole lors de la cérémonie officielle de l'108e anniversaire de l' Armistice, rappelant que la mémoire du 11 novembre doit rester vivante dans les écoles de la République. Il a souligné que les commémorations ont un rôle éducatif essentiel pour transmettre aux jeunes la valeur du sacrifice des Poilus.

Les discours officiels et les hommages publics

Dans son allocution, Macron a déclaré que l'Armistice a fait taire les canons il y a 108 ans et que 1,4 million de soldats français n'ont jamais rentré. Il a appelé à honorer les morts et à transmettre cette mémoire aux générations futures. Le discours a été diffusé par l'Élysée et partagé sur les réseaux sociaux, où il a reçu de nombreux retours de soutien.

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Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a également pris la parole, rappelant que la mémoire du 11 novembre doit être intégrée dans les établissements scolaires. Il a évoqué la nécessité de faire vivre la chaîne entre les morts et les vivants, afin d'apprendre aux enfants à aimer la France.

Les pompiers et les survivants des SAS rendent hommage

Les sapeurs-pompiers de Paris ont organisé une cérémonie d'hommage à l'état-major de Champerret, présidée par le général de brigade Guillaume Trohel. Ils ont rendu hommage aux militaires de la Brigade morts pour la France, soulignant le courage et le dévouement de ces soldats.

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Parallèlement, le président Emmanuel Macron a rencontré Achille Muller, dernier survivant des SAS de la France libre, âgé de 101 ans. Macron a salué Muller comme un héros français, soulignant son esprit de parachutiste et son engagement continu envers la nation.

Réactions des autres personnalités politiques

Le député Jordan Bardella, lors d'une visite à Amilly dans le Loiret, a partagé sur X ses réflexions sur la dignité nationale vis-à-vis du sacrifice des soldats. Il a demandé si la France actuelle est digne du courage des Poilus, soulignant l'importance de la mémoire collective.

Le ministre des Armées, Gabriel Attal, a également rendu hommage aux Poilus et à tous les soldats morts pour la France, partageant un message de reconnaissance sur les réseaux sociaux.

Impact sur la société et les prochaines étapes

Les commémorations du 11 novembre ont renforcé le sentiment d'unité nationale et ont rappelé l'importance de la mémoire historique. Les écoles ont été invitées à organiser des activités pédagogiques pour enseigner aux élèves la valeur du sacrifice des Poilus. Les pompiers et les militaires ont continué à organiser des cérémonies d'hommage tout au long de la journée, afin de perpétuer la tradition de la mémoire nationale.

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Les prochaines étapes incluent la mise en place de programmes éducatifs nationaux visant à intégrer la mémoire du 11 novembre dans les curricula scolaires, ainsi que la création de nouveaux monuments commémoratifs pour honorer les soldats morts pour la France. Le président Macron a annoncé que l'État soutiendra ces initiatives afin de garantir que la mémoire du 11 novembre reste vivante pour les générations futures.