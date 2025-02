Macron met en garde contre une paix de 'capitulation' en Ukraine

Dans une interview accordée au Financial Times, Emmanuel Macron souligne les risques liés à une paix hâtive en Ukraine, l'appelant à une négociation équilibrée qui respecte la souveraineté de Kiev. Il met également en garde contre la dépendance stratégique de l'Europe vis-à-vis de la Chine, des Etats-Unis et de la Russie, exhortant un réveil européen pour une autonomie économique et militaire accrue.

Le choix des mots et le timing n'ont rien d'un hasard. Dans une interview accordée au Financial Times publiée ce vendredi 14 février - deux jours après la discussion téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine , et alors même que s'ouvre ce jour la Conférence de la sécurité de Munich - Emmanuel Macron met en garde contre une paix en Ukraine qui reviendrait selon lui à une 'capitulation'.

Ce serait 'une mauvaise nouvelle pour tout le monde', ajoute le chef de l’Etat, à l’attention de son homologue américain, désireux d’aller très vite dans les négociations. Et de préciser qu'il revenait seulement à Kiev de négocier avec Moscou sur ce qui relève de sa souveraineté et de ses frontières. Emmanuel Macron s’interroge aussi sur la sincérité de Vladimir Poutine à vouloir une paix durable. Le président français a aussi insisté sur la nécessité pour les Européens d’être à la table des négociations sur une future architecture de sécurité du continent. 'C’est à la communauté internationale, avec un rôle spécifique pour les Européens, de discuter des garanties de sécurité et plus largement des règles de sécurité de toute la région. C’est là que nous, nous avons un rôle à jouer', a-t-il insisté. 'Le moment d’accélérer et de faire' Evoquant 'l’électrochoc', pour l’Europe, du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le président français exhorte une nouvelle fois l’Europe à se réveiller et se prendre en main économiquement, mais aussi militairement. 'C’est le moment pour l’UE d’accélérer et de faire ', indique-t-il, arguant que les Européens n’ont 'plus le choix'. Et de plaider également pour un abandon de l’actuel cadre de gouvernance économique européen, jugé 'obsolète'. Emmanuel Macron en appelle à la lucidité des Européens et les enjoint à sortir de cet état de 'dépendance stratégique' de l’UE. 'Le modèle qui dit que vous avez le marché chinois comme débouché, le parapluie américain pour vous protéger et le gaz russe pour pas cher, tout ça, c’est fini.





