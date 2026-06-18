Macron fait le point après le G7 : paix au Moyen-Orient et économie mondiale

Le président français commente les accords internationaux et les perspectives de paix après le sommet du G7 à Evian.

Au lendemain du sommet du G7 organisé à Evian, en Haute-Savoie, le chef de l'État Emmanuel Macron a livré une analyse détaillée de la situation internationale sur le plateau de Caroline Roux.

Il a notamment évoqué l'accord de paix historique conclu entre les États-Unis et l'Iran, qui ouvre la voie à une détente au Moyen-Orient. Selon lui, cet accord pourrait permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, une artère vitale pour le transport du pétrole, et ainsi faire baisser les prix du carburant à l'échelle mondiale. Macron a également abordé les tensions entre Israël et le Liban, appelant à un dialogue constructif pour éviter une escalade.

Sur le plan économique, il a souligné la nécessité d'une coopération renforcée entre les grandes puissances pour stimuler la croissance et faire face aux défis climatiques. Le président français recevra Donald Trump à un dîner au château de Versailles mercredi soir, à la veille de l'émission, pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine. Ce moment symbolique précède la signature officielle de l'accord de paix américano-iranien prévue le lendemain au Bürgenstock, en Suisse.

Macron a insisté sur l'importance de ce geste diplomatique qui pourrait redéfinir les équilibres régionaux. Il a également évoqué les prochaines étapes pour consolider la paix, notamment en impliquant les acteurs régionaux comme l'Arabie saoudite et le Qatar. Le président français a conclu en appelant à une mobilisation internationale pour soutenir les économies fragilisées par les crises successives.

Il a annoncé des initiatives pour renforcer le commerce multilatéral et lutter contre les inégalités, tout en réaffirmant le rôle clé de la France dans la médiation des conflits. Cette intervention télévisée marque un tournant dans la diplomatie française, qui cherche à peser davantage sur la scène mondiale. Les prochains jours seront décisifs pour concrétiser les espoirs de paix et de prospérité évoqués par le chef de l'État.

Les regards sont tournés vers la Suisse où l'accord historique sera scellé, tandis que les marchés financiers anticipent déjà une baisse du prix du pétrole. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre : l'ONU a salué une avancée majeure, tandis que l'Union européenne a promis un soutien logistique et financier. En France, l'opposition politique a tempéré l'enthousiasme en rappelant les défis sécuritaires qui subsistent.

Malgré tout, l'opinion publique semble favorable à cette nouvelle orientation diplomatique, comme en témoignent les premiers sondages. Le chemin vers une paix durable est encore long, mais le sommet d'Evian a posé des bases solides. Emmanuel Macron en est convaincu : la diplomatie peut encore faire des miracles





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