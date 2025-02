Macron et Trump: La Guerre Froide des Énergies

Les relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump se sont considérablement dégradées, passant d'une appréciation mutuelle à une situation de confrontation. Le sommet sur l'intelligence artificielle à Paris a servi de toile de fond à un échange subtil entre les deux présidents, avec Macron critiquant indirectement les choix énergétiques américains en faveur du pétrole et du gaz, tout en vantant les mérites d'une production d'électricité nucléaire française à faible émission de carbone.

Les relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump se sont dégradées de manière significative. Initialement, les deux présidents entretenaient une certaine estime mutuelle, mais leur relation s'est rapidement détériorée à un point où elle est aujourd'hui inexistante. Ils communiquent désormais principalement par le biais des médias. Dimanche 9 février, le président français a mis en garde Donald Trump sur les conséquences des droits de douane : «Je pense que nous devons être prêts (...

) à réagir. Mais je pense que, plus que cela, l’UE doit être prête à défendre ce qu’elle veut et ce dont elle a besoin.» Lors du sommet sur l'intelligence artificielle qui s'est ouvert à Paris lundi 10 février, le président français a envoyé un message subtile à son homologue américain. Face à la direction prise par les États-Unis, Emmanuel Macron a exalté en anglais l'électricité à faible émission de carbone produite par la France grâce à l'énergie nucléaire : «Here, there is no need to drill. It's just 'plug, baby, plug !», («Ici, il n'y a aucun besoin de forer. C'est simplement 'branche, bébé, branche’»), a-t-il déclaré devant un public composé d'invités réunis au Grand Palais. Emmanuel Macron, qui voulait transmettre ce petit message à «son ami bon ami américain de l'autre côté de l'océan», a également promis : «Nous irons vite, très vite.» En réalité, comme le rappelle Franceinfo, Emmanuel Macron a repris une phrase répétée à plusieurs reprises par Donald Trump, notamment pendant sa campagne, à savoir «We will drill, baby, drill» («Nous allons forer à tout-va»). Emmanuel Macron a fait l'éloge de la production d'électricité française, quelque chose d'«unique» par rapport au reste du monde. «Plus de 70% de notre électricité est produite par cette énergie nucléaire. Nous pouvons installer beaucoup de data centers pour nos propres entreprises et nos propres foyers», a ajouté le chef de l'État. Pendant sa campagne, Donald Trump insistait sur le fait que les États-Unis auraient quelque chose «qu'aucune autre nation manufacturière n'aura jamais, à savoir la plus grande quantité de pétrole et de gaz». Pour promouvoir le développement de l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron a annoncé dimanche un plan de 109 milliards d'euros. Cet investissement représente «l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate», avait-il rappelé. Les États-Unis ont en effet annoncé un plan d'«au moins 500 milliards de dollars» d'investissement dans l'IA en quatre ans





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

EMMANUEL MACRON DONALD TRUMP RELATIONS ENERGIE NUCLEAIRE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DROITS DE DOUANE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La guerre de Cent Ans, entre guerre féodale et guerre nationaleRÉCIT - Devenue un élément constitutif essentiel de notre «roman national», la guerre de Cent Ans a contribué à forger l’identité française et le sentiment national qui en est l’expression.

Lire la suite »

La Guerre de Cent Ans : guerre féodale, guerre nationale?Le Figaro Histoire explore l'histoire de la guerre de Cent Ans, d'abord perçue comme un conflit familial entre les rois de France et d'Angleterre, puis comme un moment crucial pour la formation de l'identité nationale française. Des experts retracent les batailles clés et les transformations politiques, mettant en lumière le rôle de Jeanne d'Arc et l'émergence d'un État royal puissant.

Lire la suite »

Guerre de Cent Ans : Guerre Féodale, Guerre Nationale ?Cet article explore la Guerre de Cent Ans comme un moment fondateur de la France moderne. Il questionne si cette guerre fut davantage une continuation de conflits féodaux ou un déclencheur d'unité nationale.

Lire la suite »

Le point sur la guerre en Ukraine : Macron, Poutine et Trump20 Minutes fait le point sur les dernières nouvelles de la guerre en Ukraine. L'article couvre les déclarations d'Emmanuel Macron sur la durée du conflit, les félicitations de Vladimir Poutine à Donald Trump, les vœux de Volodymyr Zelensky à Donald Trump après son investiture, l'arrestation de militaires ukrainiens et la tendance croissante de la présence de soldats nord-coréens sur le front.

Lire la suite »

« Un avenir radieux » de Pierre Lemaitre : c’était au temps de la guerre froideTroisième volet de la tétralogie consacrée aux années glorieuses, Un avenir radieux fait la part belle à la guerre froide. Pierre Lemaitre y entraîne Louis Pelletier et les siens à l’aube des années 1960.

Lire la suite »

Guerre en Ukraine : selon Moscou, 150 prisonniers de guerre de chaque camp ont été échangésSelon le ministère russe de la Défense, 150 prisonniers de guerre ukrainiens ont été libérés contre autant de prisonniers russes

Lire la suite »