Macron et Modi à Marseille: Un partenariat français-indien pour l'indépendance et la coopération

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi se rencontrent à Marseille pour renforcer les liens entre leurs deux pays. Ils mettront en avant un partenariat stratégique, symbolisant l'indépendance française face aux rivalités internationales, et exploreront de nouvelles collaborations dans le nucléaire civil, les échanges commerciaux et la défense.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi se trouvent mercredi à Marseille pour mettre en avant le partenariat entre leurs pays, symbole pour Paris de l'« indépendance » française dans le contexte actuel de confrontation entre les États-Unis et la Chine.

Après l'inauguration du nouveau consulat général d'Inde dans la cité phocéenne, le point culminant de cette visite sera un déplacement sur le chantier du réacteur expérimental de fusion nucléaire ITER, à Saint-Paul-lès-Durance, situé à proximité du site nucléaire du CEA de Cadarache, à 70 km de là. Ce projet international visant à révolutionner la production d'énergie implique notamment New Delhi. Les deux pays pourraient profiter de la visite pour préciser la nouvelle coopération qu'ils envisagent de lancer dans le domaine du nucléaire civil sur les petits réacteurs modulaires (SMR).Le programme a été raccourci par rapport à sa version initiale: l'hommage aux soldats indiens morts en France pendant la Première Guerre mondiale, prévu au cimetière marseillais de Mazargues, ainsi qu'une séquence au port de la cité phocéenne, ont été annulés. Néanmoins, les deux dirigeants « travailleront également sur les questions commerciales, notamment dans le cadre du développement du corridor Imec entre l'Europe et l'Inde, et la hausse des échanges », selon l'Élysée. Ce corridor passant par le Moyen-Orient est « un catalyseur formidable », a déclaré mardi Emmanuel Macron en clôture d'un forum d'affaires franco-indien, « nous allons mettre en œuvre des projets concrets et des investissements ». Son entourage avait évoqué la semaine dernière des projets dans les secteurs portuaire et énergétique.Paris espère également avancer dans les négociations à plusieurs milliards d'euros concernant l'achat par New Delhi d'avions de chasse français Rafale version marine et de sous-marins Scorpène. En emmenant Narendra Modi dans sa « ville de cœur », Emmanuel Macron prend soin, une nouvelle fois, de sa relation avec le pays le plus peuplé de la planète, déjà invité au défilé du 14-Juillet en 2023. Mardi soir, les deux hommes ont dîné dans un restaurant de Cassis, sur la Méditerranée, après avoir coprésidé le sommet sur l'intelligence artificielle à Paris. « L'Inde et la France sont deux grandes puissances et entretiennent une intimité particulière qui consiste à ce que nous respections, nous voulons travailler avec les États-Unis d'Amérique, nous voulons travailler avec la Chine, mais on ne veut dépendre de personne », a expliqué le président français dimanche dans une interview télévisée. « On veut être indépendants », a-t-il insisté, en mettant en avant sa « stratégie indopacifique ». Le président français Emmanuel Macron (d.) et le Premier ministre indien Narendra Modi arrivent à l'aéroport de Marseille à Marignane, dans le sud de la France, le 11 février 2025 / Laurent Cipriani / POOL/AFP Mardi, Narendra Modi a assuré que ce « partenariat ne se limite pas » aux relations bilatérales. « Nous travaillons ensemble pour trouver des solutions aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés », et « renforcer notre coopération dans tous les domaines », a-t-il déclaré. Pour un ancien ministre français, c'est une « bonne intuition » d'Emmanuel Macron, car « Modi, à la tête d'une puissance en devenir, a trouvé une position d'équilibre entre Américains, Chinois et Russes ». « Il y a une constance rhétorique de la France à vouloir se poser en pont entre le Nord et le Sud », estime Bertrand Badie, professeur à Sciences-Po. Mais ce spécialiste des relations internationales prévient également qu'à force de vouloir afficher sa proximité avec New Delhi, « cela oblige Macron à passer sous silence la politique intérieure » du Premier ministre ultranationaliste hindou, décrié par ses opposants et des défenseurs des droits humains pour sa dérive autocratique. De Marseille, Narendra Modi s'envolera à la mi-journée pour les États-Unis, à la rencontre du nouveau président américain Donald Trump





