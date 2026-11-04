Macron dévoile ses colères et jugements dans le livre de Françoise Degois

Le président Emmanuel Macron révèle ses échanges privés avec la journaliste Françoise Degois, exposant ses colères contre les adversaires politiques et ses inquiétudes pour l'avenir de la France.

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a confié deux ans de conversations intimes à la journaliste Françoise Degois. Ces échanges, principalement menés via l'application Telegram, seront publiés dans un ouvrage aux éditions Robert Laffont. Le livre est attendu pour le jeudi 5 novembre prochain.

Décryptage des messages privés du chef de l'État

Ce volume inédit offre un aperçu brut sur les réactions émotionnelles d'Emmanuel Macron face à la crise politique actuelle. La journaliste a recueilli des centaines de messages où le président exprime sa colère, ses doutes et ses jugements tranchés. Ces confidences éclairent directement la psychologie du pouvoir en place lors des moments les plus tendus de son quinquennat.

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Réactions violentes contre les opposants et alliés

Emmanuel Macron ne ménage pas ses critiques envers ses rivaux et certains collaborateurs. Il qualifie ses détracteurs de salopards et décrit les auteurs de fausses informations comme des mabouls. À l'inverse, il encourage Olivier Faure à se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Il traite simultanément les autres concurrents potentiels de nazes. Son rapport à Gabriel Attal semble également complexifié par cette perception de trop grandes concessions.

Ancrage territorial et défense du bilan présidentiel

Le locataire de l'Élysée refuse catégoriquement d'admettre l'échec de la dissolution organisée en 2024. Il rejette l'idée d'un ratage total et s'oppose fermement à toute démission anticipée. Pour lui, quitter ses fonctions n'est envisageable sous aucune raison. Il défend également avec véhémence la réforme des retraites. Selon lui, suspendre ce texte équivalait à mettre le pays dans la merde. Cette position montre une volonté inébranlable de maintenir sa politique économique malgré les tensions sociales.

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Inquiétudes stratégiques et projection future

La perspective d'une victoire du Rassemblement National préoccupe considérablement Emmanuel Macron. Il estime que tout mouvement politique profite indirectement à cette formation. Néanmoins, il promet de claquer l'internationale réactionnaire qui s'organise contre lui. Cette phrase illustre sa stratégie de combat politique face à la montée des extrêmes. Il cherche à mobiliser ses soutiens autour d'une ligne de résistance claire.

Bilan personnel et coût humain du mandat

Au-delà des stratégies politiques, Emmanuel Macron évoque le poids émotionnel de ses dix années au pouvoir. En août dernier, il a confessé avoir laissé sa livre de chair et d'âme à l'Élysée. Il considère cette période comme une petite mort symbolique. Ce témoignage met en lumière le sacrifice personnel requis par la fonction suprême. Il prépare également son avenir post-présidentiel avec une enveloppe de 2,3 millions d'euros prévue pour ses futurs bureaux.