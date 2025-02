Macron Dénonce les Règles Caduques du Pacte de Stabilité et de Croissance

Emmanuel Macron critique vivement le cadre financier européen, notamment le plafond de déficit public de 3%, qu'il juge caduque. Le président français plaide pour des solutions de financement innovantes pour investir dans des secteurs clés comme la défense, l'intelligence artificielle et la transition énergétique.

Emmanuel Macron a vivement critiqué le « cadre financier et monétaire » applicable aux pays européens, notamment la règle limitant le déficit public , lors d'un entretien accordé au Financial Times. Le président français a insisté sur l'importance pour l'Europe d'accélérer et de mettre en œuvre ses objectifs, car, selon lui, « il n'y a plus le choix. C'est le dernier péage. Après, c'est la sortie d'autoroute ».

Les pays de la zone euro sont tenus de respecter le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui limite le déficit public des États à 3 % de leur produit intérieur brut (PIB), sauf circonstances exceptionnelles. Adoptée en 1997, cette règle vise à « coordonner les politiques budgétaires des États membres » et « éviter l'apparition de déficits budgétaires excessifs ». Le seuil de 3 % a été élaboré initialement par trois hauts fonctionnaires français sous la présidence de François Mitterrand en 1981, afin d'éviter une augmentation de la dette publique en France où les dépenses explosaient.En 1990, l'Allemagne a souhaité imposer un plafond de déficit aux États membres pour ne pas être contrainte de financer les autres. L'Union européenne s'est ensuite inspirée de ces fameux 3 %, venus de France, qui ont également servi de base de calcul pour le seuil des 60 % de dette publique. Guy Abeille, économiste et chargé de mission au ministère des Finances au début de l'ère Mitterrand, a expliqué : « Sans aucun contenu, et fruit des circonstances, d'un calcul à la demande monté faute de mieux un soir dans un bureau, le voilà paradigme ». Les membres de la zone euro doivent présenter chaque année leurs objectifs budgétaires à moyen terme pour éviter tout dérapage. Si un État dépasse le seuil de 3 % de déficit, la procédure de déficit excessif s'enclenche. En 2024, la France et six autres pays européens (l'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et Malte) ont été placés en procédure de déficit excessif et ont été sommés de prendre des mesures pour redresser leurs finances. Si le pays ne résout pas son déficit excessif dans le délai imparti, des sanctions peuvent être appliquées, allant jusqu'à une amende représentant 0,2 à 0,5 % du PIB de l'État concerné. À ce jour, aucun pays n'a été sanctionné.La France est d'ailleurs familière avec cette procédure pour déficit excessif, puisqu'elle a dépassé le seuil des 3 % de 2007 à 2017. D'autres pays, notamment les plus endettés comme l'Espagne et l'Italie, jugent également que les règles du PSC sont à revoir. Cependant, huit pays (Autriche, Danemark, Lettonie, Slovaquie, République tchèque, Finlande, Pays-Bas et Suède) ont appelé en 2021 à « rétablir la viabilité budgétaire » des membres. L'Allemagne, malgré son attachement à un budget sérieux, avait appelé, en 2004, avec la France, à assouplir le seuil de 3 % de déficit et de 60 % pour la dette. L'année suivante, un dépassement était alors toléré en cas de réformes ou d'investissements importants. Les seuils ont également été suspendus à titre exceptionnel pendant la crise du Covid-19 en 2020 jusqu'à la fin de 2023, afin de permettre aux États de faire face à des dépenses importantes. Plus récemment, le PSC a subi une autre réforme mise en place en 2024. Si le seuil de 3 % fait toujours figure de référence, les trajectoires budgétaires sont adaptées à chaque pays, qui a désormais plus de temps pour respecter les règles. D'autres dispositifs permettent également d'encourager les investissements. Dans son entretien, Emmanuel Macron plaide pour que l'Union européenne se dote de solutions de financement « innovantes », par exemple avec de nouveaux emprunts communs comme durant la pandémie de Covid-19. L'objectif est d'investir dans la défense, l'intelligence artificielle ou la transition énergétique. Alors que l'Allemagne s'y oppose fermement, le président français dit espérer que cette position évoluera après les élections législatives allemandes du 23 février.





