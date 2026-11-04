Macron dément la gifle de Brigitte à Hanoï et publie sa version

Emmanuel Macron clarifie les faits autour de la vidéo virale vue au Vietnam. Il rejette les accusations de brutalité et conteste la narrative du livre.

Emmanuel Macron revient sur la polémique née de la vidéo de son arrivée à Hanoï le 25 mai 2025, qualifiant les rumeurs de " n'importe quoi " lors d'une interview accordée à l'éditorialiste. Le président français précise sa version des événements, affirmant qu'il jouait avec ses gardes du corps et menaçait de les arroser avec une bouteille d'eau, déclenchant ainsi une réaction de sa femme.

Une version des faits contrastée

Contrairement à l'interprétation courante d'une gifle, le chef de l'État décrit une dispute liée à l'usage de son téléphone portable. Il explique que Brigitte Macron, préparée pour descendre de l'avion, lui a lancé des remarques en voyant ce qu'elle interprétait comme une interaction inappropriée. Le président soutient que ses gardes du corps se moquaient de lui, créant un contexte de tension.

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Démenti catégorique de l'entourage

L'entourage de la Première dame a contacté l'auteur du livre le 5 mars 2026 pour rejeter formellement cette récit. Elle a déclaré qu'elle ne regardait jamais dans le téléphone de son mari et n'a pas participé à la dispute évoquée. L'entourage regrettent que cette mise au point n'ait pas été intégrée dans l'ouvrage qui doit paraître le 5 novembre 2026.

Polémique disproportionnée selon l'Elysée

Emmanuel Macron dénonce une " catastrophe planétaire " médiatique où certaines théories ont pris une ampleur absurde. Il estime que la réaction excessive face à quelques secondes de vidéo nuit à la dignité du couple présidentiel. Le livre, qui doit sortir en novembre 2026, explore également d'autres aspects de sa vie politique et personnelle.

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Contexte géopolitique et intime

La vidéo, tournée lors de la visite officielle au Vietnam, a circulé massivement sur les réseaux sociaux. Les caméras ont capté un moment ambigu au moment où les époux descendaient de l'avion. Cette interprétation erronée a provoqué une vague de spéculations internationales, ignorant le contexte privé de la scène.

Perspectives et suite des déclarations

Emmanuel Macron laisse désormais les faits parler d'eux-mêmes, tout en soulignant l'importance de la véracité dans le récit de son mandat. Le livre à venir devrait apporter un éclairage supplémentaire sur ses échanges avec Brigitte Macron et ses conseillers. La date de publication est fixée au 5 novembre 2026, marquant une étape clé dans cette polémique prolongée.