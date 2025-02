Macron Défend le Nucléaire contre les Hydrocarbures pour Faire de la France une Pouvoir de l'IA

Lors du sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris, Emmanuel Macron a mis en avant le nucléaire comme une solution énergétique clé pour soutenir l'essor de l'IA en France. Il a contrasté cette approche avec la politique américaine de Donald Trump, qui privilégie l'exploitation des hydrocarbures.

Lors du sommet mondial sur l'intelligence artificielle (IA) à Paris, Emmanuel Macron a défendu l'énergie nucléaire comme un atout pour la France face à la politique énergétique de Donald Trump , axée sur l'exploitation des hydrocarbures. Insistant sur la disponibilité d'une « énergie bas carbone » pour alimenter les infrastructures de l'IA, il a lancé un slogan opposé à celui de son homologue américain : « Just plug, baby, plug » , en réponse au fameux « Drill, baby, drill » de Donald Trump .

« Nous sommes de retour dans la course » à l'intelligence artificielle, a affirmé Emmanuel Macron sous la coupole du Grand Palais, appelant les investisseurs à miser sur la France, où « l'électricité est disponible ». « Vous pouvez vous brancher. C'est prêt », a-t-il insisté, vantant les avantages du nucléaire comme une solution fiable et propre pour soutenir l'essor des centres de données.Le président français a mis en avant la stabilité et la faible émission de carbone de l'énergie nucléaire comme des atouts clés pour l'essor de l'IA. Il a souligné que la France disposait d'un parc nucléaire performant et d'un réseau électrique robuste, capables de fournir l'énergie nécessaire aux besoins croissants de l'IA. En contraste avec la politique américaine qui vise à augmenter la production de pétrole et de gaz, Macron prône une approche énergétique durable et responsable pour alimenter les technologies de l'avenir.A l'inverse, Donald Trump, climatosceptique assumé, a signé dès son retour à la Maison-Blanche un décret instaurant un « état d’urgence énergétique » afin de relancer la production de pétrole et de gaz aux Etats-Unis. Lors de son discours d'investiture du 20 janvier, il a réaffirmé son engagement : « Nous allons forer à tout-va », une phrase devenue un slogan de campagne. Son objectif est d’accroître l’extraction des hydrocarbures pour remplir les réserves stratégiques du pays et stimuler les exportations d’énergie américaine, tout en cherchant à réduire les coûts pour les consommateurs. Face à ces visions énergétiques opposées, Emmanuel Macron table sur le nucléaire comme levier pour faire de la France une puissance clé de l'intelligence artificielle, en misant sur une énergie stable et faiblement émettrice de carbone





