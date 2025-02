Macron : « Branche-toi, chéri, branche-toi » face à l'IA américaine et chinoise

Le président français a mis en avant l'accès à l'électricité nucléaire en France pour alimenter les centres de données nécessaires à l'IA, lors du sommet pour l'action sur l'IA à Paris. Emmanuel Macron a reçu des chefs d'État et des grands patrons pour un dîner de travail, incluant le Premier ministre indien Narendra Modi, le vice-président américain J.D. Vance et Bernard Arnault.

Dans ce monde où j’ai un ami de l’autre côté de l’océan qui dit “Drill, baby, drill” , et bien ici, il n’y a pas besoin de forer. C’est juste “Branche-toi, chéri, branche-toi” , a déclaré Emmanuel Macron , lundi 10 février, lors de son discours de clôture de la première journée du sommet pour l’action sur l’IA à Paris. Une référence à l’électricité largement « disponible », selon le président français, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d’article.

Le locataire de l’Elysée a mis en avant l’« énergie bas carbone disponible » en France grâce au nucléaire pour alimenter les gigantesques centres de données qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à l’intelligence artificielle. Après avoir appelé à un « sursaut » européen face à l’hégémonie des acteurs de la tech américaine et chinoise dans le secteur de l’IA, il a reçu dans la soirée à l’Elysée chefs d’Etat et grands patrons présents au sommet pour un dîner de travail. Parmi eux, le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays copréside l’événement, le vice-président américain J.D. Vance, le milliardaire français Bernard Arnault, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Dimanche, sur le plateau de TF1, il avait annoncé des investissements dans l’IA en France à hauteur de 109 milliards d’euros dans les prochaines années. La discussion autour des potentiels dangers et opportunités que représente l’intelligence artificielle se poursuit ce mardi entre chefs d’Etat, toujours au Grand Palais





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Emmanuel Macron Intelligence Artificielle IA France Sommet Européen

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

Hauts-de-France : Pourquoi Emmanuel Macron se déplacera dans la région jeudiEmmanuel Macron se rendra en Sambre-Avesnois, jeudi, pour tirer le bilan d’aides lancées ces dernières années pour soutenir ce territoire en difficulté économique

Lire la suite »

Macron envisage de nommer Philippe Pascal PDG d'Aéroports de ParisLe président français Emmanuel Macron prévoit de nommer Philippe Pascal au poste de PDG d'Aéroports de Paris, succédant à Augustin de Romanet. Philippe Pascal est actuellement directeur général adjoint Finances, Stratégie et Administration au sein du groupe. La nomination, retardée à plusieurs reprises, nécessite l'approbation de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Lire la suite »

Référendum en France : Macron prêt à consulter le peuple sur des sujets clésEmmanuel Macron envisage de soumettre des questions importantes au référendum en France. Cette décision, motivée par le besoin de donner voix aux Français et de contourner l'impasse politique, pose cependant des risques pour le président déjà impopulaire.

Lire la suite »

Rapport sur l'engagement de la France au Cameroun, 1945-1971, remis à Emmanuel MacronUn rapport rédigé par quatorze chercheurs français et camerounais a été remis au président Emmanuel Macron à Yaoundé. Il examine le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Ce rapport fait suite à une pression croissante pour que la France reconnaisse et assume ses responsabilités historiques dans les violences de la période précédant et suivant l'indépendance du Cameroun en 1960.

Lire la suite »

Emmanuel Macron, président et bouc émissaire de la FranceLe coupable, notre coupable favori, c’est Emmanuel Macron. Il est vrai qu’au pouvoir depuis sept ans il est coresponsable de l’impasse actuelle.

Lire la suite »