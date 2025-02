Macron à Zelensky: L'Ukraine seule peut mener les négociations de paix avec la Russie

Le président français a réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine dans sa quête d'une paix durable avec la Russie, soulignant que seul Kiev pouvait décider du cours des négociations. Cette déclaration intervient alors que l'initiative de Donald Trump pour une négociation immédiate avec Vladimir Poutine suscite des inquiétudes en Europe.

Le président français Emmanuel Macron a affirmé vendredi 14 février avoir assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que « les Ukrainiens sont les seuls qui peuvent mener les échanges pour une paix solide et durable » avec la Russie. « Nous les y aiderons », a-t-il écrit sur X après une conversation téléphonique avec le président ukrainien.

S'agissant des propos de Donald Trump concernant une possible négociation avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a déclaré : « Si Donald Trump peut vraiment convaincre le président Poutine d'arrêter l'agression contre l'Ukraine, c'est une excellente nouvelle ». Le président français a également insisté sur le renforcement de la sécurité collective européenne et l'autonomisation du bloc, affirmant que « nous, Européens, aurons à renforcer notre sécurité collective et à devenir plus autonomes. La France jouera pleinement son rôle pour accélérer en ce sens ». En parallèle, Volodymyr Zelensky, présent à la Conférence pour la sécurité de Munich, a rencontré le vice-président américain JD Vance et a appelé ses alliés à élaborer un plan de règlement du conflit avant toute négociation avec Vladimir Poutine. « Je rencontrerai les Russes - un seul Russe, Poutine - mais seulement une fois que nous aurons un plan commun avec Trump, avec l'Europe », a-t-il prévenu. Le premier entretien téléphonique cette semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ainsi que la volonté affichée de forcer des négociations immédiates sur l'Ukraine, ont suscité de vives inquiétudes à Kiev et en Europe, craignant un règlement du conflit au détriment de l'Ukraine. Dans un entretien au Financial Times, Emmanuel Macron avait déjà mis en garde vendredi contre une paix qui reviendrait à une « capitulation » de l'Ukraine et s'était interrogé sur la sincérité de Vladimir Poutine à propos d'un cessez-le-feu « durable »





