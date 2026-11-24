Découvrez la réduction exceptionnelle de 100 euros sur la machine à glaces Ninja CREAMi Scoop & Swirl disponible pour le Black Friday. Un investissement malin pour des desserts sains et variés à domicile.

La machine à glaces Ninja CREAMi Scoop & Swirl bénéficie d'une réduction majeure de 100 euros pendant le Black Friday 2026. Disponible sur le site SharkNinja, cette électroménager haut de gamme passe de son prix initial de 349,99 euros à 249,99 euros. Cette offre s'inscrit dans une campagne de liquidation de stock plus large menée par la marque Ninja pour cette période de promotions.

Fonctionnement et polyvalence des programmes

Le processus de fabrication des desserts commence par le remplissage d'un pot de 470 ml avec la préparation de votre choix, qu'il faut ensuite placer au congélateur pendant une journée entière. Une fois la préparation solidement congelée, l'appareil prend le relais grâce à sa pale Creamerizer qui transforme le bloc dur en un dessert onctueux en quelques minutes seulement. Cette technologie permet d'éliminer le besoin d'additifs ou d'excès de sucre, offrant ainsi un contrôle total sur la qualité nutritionnelle des créations culinaires.

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Outre les deux pots fournis et un livret de recettes pour inspirer les débutants, l'appareil dispose de treize programmes distincts pour s'adapter à tous les goûts. Les utilisateurs peuvent choisir entre la crème glacée classique, une version allégée, des sorbets, du yaourt glacé, des milkshakes, du gelato ou encore la glace à l'italienne. Le mode Mix-in permet également d'incorporer directement des pépites de chocolat ou des fruits secs pendant le cycle de fabrication, ajoutant une texture croquante appréciable.

Option glace à l'italienne et régularité des portions

Le modèle Ninja CREAMi Scoop & Swirl se distingue spécifiquement par sa fonction glace à l'italienne, imitant les techniques des glaciers professionnels. L'appareil est équipé d'une poignée réglable sur trois vitesses différentes, permettant de faire couler la glace directement dans un cornet avec précision. Cette fonctionnalité est idéale pour régaler les enfants ou les invités lors de réunions familiales, en offrant une expérience de dégustation authentique et ludique.

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Chaque pot peut servir jusqu'à quatre cornets, ce qui rend l'appareil économique pour les familles ou les petits groupes. Six modes sont spécifiquement dédiés à la réalisation de glaces à l'italienne, incluant les options Fruiti, yaourt glacé, gelato tourbillon et une version allégée pour ceux qui surveillent leur apport calorique. Cette polyvalence garantit que chaque invité peut trouver une option qui correspond à ses préférences alimentaires et à ses contraintes diététiques.

Adaptabilité et offres promotionnelles complémentaires

L'appareil est conçu pour s'adapter aux régimes modernes, avec huit recettes CreamiFit contenant moins de 150 kcal par portion de 120 ml. Il est parfaitement compatible avec les laits végétaux et convient aux personnes véganes, répondant ainsi à la demande croissante de produits alimentaires respectueux de l'environnement et des éthiques alimentaires personnelles. Cette adaptabilité élargit considérablement l'utilité de la machine au-delà du simple plaisir gourmand.

Pendant la période du Black Friday 2026, Ninja propose également d'autres produits phares à des prix compétitifs. Parmi les meilleures offres figurent l'Air Fryer Ninja Foodi Flex 7-en-1 à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros, ainsi que la machine à café Ninja AutoBarista à 599,99 euros au lieu de 799,99 euros. D'autres promotions concernent l'Air Fryer en verre CRISPi 4 en-1 à 109,99 euros et l'Air Fryer DoubleStack XL à 179,99 euros, permettant d'équiper une cuisine complète pour un budget maîtrisé.