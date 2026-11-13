Machine à glaces Ninja CREAMi : prix cassé à 169,99€ chez Ninja

Profitez du Black Friday pour acquérir la machine à glaces Ninja CREAMi 7-en-1 à 169,99€ au lieu de 229,99€. Découvrez les fonctionnalités et les programmes disponibles.

La marque Ninja propose actuellement une réduction significative sur son site officiel pour son appareil phare, la machine à glaces Ninja CREAMi 7-en-1. Cet outil de cuisine, très populaire auprès des familles pour la préparation de desserts maison, est actuellement affiché à un prix attractif de 169,99 euros. Ce tarif représente une baisse notable par rapport au prix public habituel qui s'établit à 229,99 euros. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une opération de liquidation de stocks lancée par l'entreprise avant l'arrivée de la saison hivernale, offrant ainsi une opportunité unique pour les amateurs de glaces et de sorbets.

Fonctionnement et technologie Creamify de l'appareil

La Ninja CREAMi se distingue par son système breveté appelé technologie Creamify, qui simplifie considérablement le processus de fabrication de desserts glacés à la maison. Le mécanisme est conçu pour être d'une simplicité enfantine : il suffit de placer des ingrédients de son choix dans un pot inclus, de le conserver au congélateur pendant une durée de vingt-quatre heures, puis d'insérer ce contenant directement dans l'appareil. En quelques minutes seulement, la machine transforme ces ingrédients congelés en une préparation onctueuse et prête à être dégustée. Cette approche élimine la complexité souvent associée à la confection de glaces maison.

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L'appareil est fourni avec deux pots et deux couvercles, permettant de préparer jusqu'à neuf cents millilitres de desserts glacés en une seule série. Cette capacité est idéale pour les familles ou pour accueillir des convives lors de réunions. La polyvalence de l'engin est renforcée par l'existence de sept programmes distincts, couvrant ainsi un large éventail de envies gustatives. Les utilisateurs peuvent choisir entre la réalisation de crèmes glacées classiques, de milkshakes riches, de sorbets rafraîchissants ou encore de smoothie bowls nutritifs. Chaque mode de préparation est optimisé pour garantir une texture parfaite, adaptée au type de dessert souhaité.

Flexibilité alimentaire et programmes personnalisés

Un point fort de cette machine à glaces Ninja réside dans son programme dédié aux Extras, qui permet d'intégrer des ingrédients solides de manière homogène dans la préparation. Ce système garantit que des éléments comme des pépites de chocolat, des morceaux de biscuits, des bonbons ou encore des noix sont répartis uniformément sans bloquer l'appareil ou altérer la texture finale. Cette fonctionnalité apporte une valeur ajoutée significative par rapport aux modèles traditionnels qui ont souvent du mal avec les additifs solides.

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L'appareil s'adresse également à un public soucieux de son alimentation et de ses choix nutritionnels. Les utilisateurs peuvent créer des recettes personnalisées qui répondent à leurs régimes spécifiques, en optant pour des compositions vegan, sans sucre ajouté ou sans produits laitiers. Cette adaptabilité permet de conserver le plaisir de manger des desserts glacés tout en respectant des contraintes diététiques strictes. Pour aider les débutants à se lancer, un livret de recettes est fourni avec l'appareil, offrant une source d'inspiration immédiate pour explorer les différentes combinaisons possibles avec les sept programmes disponibles.

Promotions croisées et offres accessoires Ninja

Cette promotion sur la machine à glaces s'accompagne d'autres offres intéressantes pour les consommateurs recherchant des appareils de cuisine performants chez Ninja. Par exemple, l'Air Fryer Ninja Foodi Flex, un modèle de taille XL de 10.4L avec sept fonctions, est proposé à 169 euros 99, soit une économie par rapport à son prix normal de 269 euros 99. De même, la machine à café automatique Ninja AutoBarista est disponible à 599 euros 99, marquant une réduction par rapport aux 799 euros 99 habituellement pratiqués. Ces prix affichés témoignent de l'ampleur des remises en cours sur le site officiel.

La gamme d'accessoires et d'autres appareils de cuisson est également concernée par ces baisses de prix. L'Air Fryer en verre Crispi Pro 7-en-1 est proposé à 199 euros 99 au lieu de 249 euros 99, tandis que l'Air Fryer Ninja DoubleStack XL est proposé à 179 euros 99 au lieu de 289 euros 99. Pour les amateurs de beauté, le Multi-styler et Sèche-Cheveux Shark FlexStyle 5-en-1 est également à l'honneur avec un prix de 179 euros 99 contre 249 euros 99. Ces différentes offres permettent de constituer un ensemble complet d'appareils de maison à des tarifs réduits.

Conditions et modalités d'achat de l'offre

Pour bénéficier de ces tarifs exceptionnels sur le site officiel de Ninja, les clients peuvent profiter d'une remise supplémentaire en utilisant un code promo spécifique. Le code PARISIENSN10 permet d'obtenir une réduction immédiate de 5 pour cent sur l'ensemble du site, sous réserve d'exclusions mentionnées sur la page de vente. Cette possibilité de cumuler les remises rend l'achat de la machine à glaces Ninja CREAMi 7-en-1 d'autant plus avantageux. Il est conseillé aux acheteurs de consulter rapidement les offres disponibles, car les stocks sont liquidés à prix fracassé avant l'hiver, une période où la demande pour les appareils de cuisine intérieure tend à augmenter.