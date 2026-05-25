Machine à café De’Longhi Stilosa : Achetez-la chez Carrefour à 79,99 euros et récupérez-la gratuitement

Carrefour propose une offre exceptionnelle pour la machine à café De’Longhi Stilosa, disponible en ligne. Vous pouvez la récupérer gratuitement au drive de votre magasin Carrefour. Elle est conçue pour préparer des boissons à partir de café moulu et dispose d’un plateau récolte-gouttes en position basse pour servir des mugs de grandes tailles.

Faites une bonne affaire en achetant votre machine à café De’Longhi Stilosa auprès de Carrefour . À découvrir en ligne, cette offre exceptionnelle est proposée par la célèbre enseigne de grande distribution elle-même.

Vous serez donc libre de venir récupérer votre nouvel appareil de petit électroménager directement au drive de votre magasin Carrefour, sans aucuns frais de retrait. Capable de préparer de délicieuses boissons à partir de café moulu, la machine à café De’Longhi Stilosa vous permettra de remplir simultanément jusqu’à deux tasses. Pour un service dans de grands mugs allant jusqu’à 110 mm, vous aurez la possibilité de placer son plateau récolte-gouttes en position basse.

Appréciée notamment pour son design compact et sa simplicité d’utilisation, la machine à café De’Longhi Stilosa est à shopper au prix cassé de 79,99 euros au lieu de 109,99 euros sur le site de Carrefour, en coloris Noir.la machine à café De’Longhi Stilosa a été évaluée près de 4,3 étoiles par les clients de Carrefour. Si vous n’êtes pas pleinement satisfait par votre achat, vous disposerez de 14 jours pour effectuer une demande de retour.

Au besoin, vous pourrez étaler votre dépense en optant pour un règlement en plusieurs échéances ou en différé. Pour un maximum de sérénité, Carrefour vous invite également à souscrire à l’une de ses garanties Panne + Casse. Facile à prendre en main, la machine à café De’Longhi Stilosa comporte un panneau de commande intuitif. Capable de trouver aisément sa place dans une cuisine, cet appareil cache un système de chauffe en acier inoxydable, qui saura faire preuve d’une durabilité remarquable.

Grâce à sa pression de 15 bar, cette machine servira des expressos crémeux, aux arômes intenses. Pour vos cappuccinos, vous pourrez compter sur un émulsionneur à lait. Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer





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