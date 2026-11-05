MacBook Pro M5 Max OLED : la révolution tactile et écran

Découvrez le premier MacBook Pro avec écran OLED tactile et puce M5 Max. Analyse complète des performances, du design et de l'expérience utilisateur sur ce nouveau modèle.

Apple confirme son entrée dans l'ère des écrans OLED tactiles pour ses ordinateurs portables professionnels avec le lancement du MacBook Pro 16 PROLED XDR. Cet appareil, propulsé par la puce M5 Max, représente une avancée majeure pour l'écosystème informatique de la société de Cupertino en matière d'affichage et d'interaction.

Le modèle évalué intègre une configuration technique haut de gamme avec 128 Go de mémoire unifiée, positionnant directement ce MacBook face à des concurrents directs comme l'Asus ProArt P16. Cette machine vise à redéfinir les standards de performance et d'ergonomie pour les créateurs et professionnels exigeants.

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Architecture M5 Max et écran OLED 120 Hz

La puce M5 Max équipe ce MacBook Pro d'un CPU à 18 cœurs composé de six cœurs super performants et de douze cœurs de performance. Le GPU intègre 40 cœurs graphiques tandis que le Neural Engine dispose de 16 cœurs dédiés au traitement neuronal. Les bandes passantes atteignent 614 Go/s officiellement, avec 558 Go/s mesurés au niveau du GPU.

L'affichage repose sur une dalle OLED tandem PROLED XDR de 16,3 pouces affichant une résolution de 3 472 x 2 266 pixels. La technologie ProMotion permet une fréquence de rafraîchissement variable entre 10 et 120 Hz. L'écran supporte le tactile et offre une luminosité soutenue de 1 000 nits avec un pic à 2 000 nits pour un contraste annoncé de 10 000 000:1.

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Design affiné et finitions supérieures

Le châssis en aluminium 100% recyclé affiche une nouvelle fois l'excellence du savoir-faire d'Apple. Apple annonce un poids de 1,82 kg pour la version 16 pouces, soit une réduction de 15 % par rapport au modèle précédent. L'épaisseur est ramenée à 1,60 cm grâce à la dalle OLED plus fine.

Les bordures de l'écran sont désormais plus fines et celles du bas ont disparu. Les coins inférieurs de la dalle sont arrondis pour s'harmoniser avec le haut de l'écran. La Dynamic Island remplace l'encoche traditionnelle pour intégrer la caméra. Le trackpad immense en verre utilise un moteur haptique pour simuler le clic avec une précision inégalée.

Connectique et performances d'utilisation

La connectique intègre deux ports Thunderbolt 5 pour transférer des données à très haute vitesse. Un port HDMI supporte une sortie 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz. Le lecteur SDXC permet l'importation directe de photos et vidéos. Le connecteur MagSafe 3 assure la recharge du battery de 99,6 Wh. Une prise casque 3,5 mm complète l'ensemble.

La comparaison avec l'Asus ProArt P16 met en évidence la supériorité des finitions du MacBook Pro. La charnière a été revue pour le tactile afin d'éliminer les tremblements. Le trackpad offre une réactivité que aucun PC portable Windows ne propose actuellement. Le clavier rétroéclairé et les haut-parleurs stéréo complètent cette expérience premium.