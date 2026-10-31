MacBook Air 13 M5 à 1 199 euros pour le Black Friday, contre 1 399 euros

Le MacBook Air 13 M5, relevé à 1 399 euros en juin, repasse à 1 199 euros chez Joybuy pour le Black Friday. Puissance, écran et autonomie de l'ultrabook Apple.

Le MacBook Air 13 M5, dont le prix était passé à 1 399 euros en juin dernier, est proposé à 1 199 euros chez Joybuy à l'occasion des offres en avance du Black Friday. Cette remise ramène l'ultrabook Apple à son prix de lancement, soit 200 euros de moins que le tarif actuellement affiché. La baisse intervient dans un contexte de crise de la mémoire qui avait poussé le constructeur à augmenter ses tarifs.

Une hausse de prix liée à la mémoire

En juin, Apple avait relevé le prix du MacBook Air 13 M5 pour faire face à la crise de la mémoire. Le modèle équipé de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage était ainsi passé de 1 199 à 1 399 euros, soit une hausse de 200 euros.

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Cette augmentation avait été mal accueillie par les amateurs de la marque à la pomme. L'offre actuelle du Black Friday leur permet toutefois de retrouver le tarif initial, noté 9 sur 10 lors de notre test.

Les promotions de fin d'année ne se limitent plus à un week-end mais s'étalent sur tout un mois, ce qui en fait un moment propice aux achats de fin d'année. Si l'offre mentionnée n'est plus disponible, d'autres promotions sur le MacBook Air 13 M5 sont régulièrement actualisées.

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Une puce M5 pour de solides performances

Le MacBook Air 13 M5 se distingue par l'intégration de la puce M5, introduite auparavant sur le MacBook Pro. Ce système sur puce embarque 10 cœurs CPU, dont quatre super-cœurs conçus pour les applicatifs lourds comme le montage 4K, le rendu ou la compilation de code, ainsi que jusqu'à 10 cœurs GPU.

La bande passante mémoire est passée à 153 Go/s, contre 120 Go/s sur la génération précédente. Au quotidien, l'ultrabook impressionne par sa puissance et sa constance, sans faiblesse en bureautique, et dispose de ressources suffisantes pour la retouche photo et le montage vidéo.

Le MacBook Air ne rivalise pas avec le modèle Pro en puissance brute, mais il se montre convaincant dans la plupart des usages courants, y compris en multitâche. Les performances de son SSD ont par ailleurs doublé, ce qui rend le laptop encore plus réactif. L'appareil est refroidi sans ventilateur, ce qui le rend totalement silencieux.

Écran, connectique et autonomie du MacBook Air

Côté design, le châssis unibody en aluminium reste sobre et robuste, avec une épaisseur de 1,13 cm et un poids de 1,23 kg. La connectique se limite à deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 et USB 4 ainsi qu'à une prise casque, une configuration maigre comparée au modèle Pro, qui dispose d'un port HDMI et d'un lecteur de carte SD.

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Le MacBook Air peut néanmoins être connecté à deux écrans d'une définition de 6K à 60 Hz ou 4K à 144 Hz, ou à un seul écran 4K à 240 Hz. Grâce à la puce Apple N1, la connectivité sans fil est également assurée.

L'écran est une dalle LCD IPS de 13 pouces, précise sur le plan colorimétrique et bien calibrée, avec un pic de luminosité mesuré à 297 cd/m² en SDR et à 523 cd/m² en HDR. La lisibilité en plein soleil reste toutefois limitée, d'autant que le revêtement brillant favorise les reflets, et la fréquence de rafraîchissement se limite à 60 Hz.

Le MacBook Air 13 M5 inaugure aussi l'interface Liquid Glass ainsi que la refonte du lanceur d'applications Spotlight, un outil apprécié pour la productivité. Enfin, côté endurance, sa batterie peut tenir entre 16 et 18 heures selon les usages.