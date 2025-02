Mac McClung remporte pour la troisième année consécutive le concours de dunks du All-Star Game

Mac McClung a remporté le concours de dunks du All-Star Game pour la troisième année consécutive, établissant ainsi un record. Il a devancé Stephon Castle en finale grâce à quatre dunks spectaculaires, dont un effectué en utilisant une voiture et une échelle.

En quatre dunks et quatre scores parfaits, avec l'aide d'une voiture, d'une échelle ou d'Evan Mobley (Cleveland), Mac McClung a remporté pour la troisième fois consécutive le concours de dunks du All-Star Game samedi soir à San Francisco. Un triplé inédit. Le joueur d'Orlando a devancé Stephon Castle (San Antonio) en finale. Indéboulonnable depuis 1984 au programme du All-Star week-end, le concours de dunks n'avait encore jamais été remporté trois fois de suite par le même joueur.

Sacré en 2023 et 2024, Mac McClung a écrit l'histoire avec maestria samedi à San Francisco au terme d'une soirée parfaite avec le score maximum sur ses quatre dunks. Stephon Castle, coéquipier de Victor Wembanyama à San Antonio, a dû s'incliner face au joueur d'Orlando malgré une belle résistance en finale (100 contre 99,6).Dernier joueur présenté au public, McClung a immédiatement sorti de sa poche une clé de voiture pour amener un véhicule gris sur le terrain, comme Blake Griffin en 2011. Mais là où l'ancien monstre athlétique des Los Angeles Clippers était passé au-dessus du capot pour dunker, le joueur du Magic a survolé le toit ouvrant, récupéré le ballon tendu par son acolyte et l'a claqué presque à l'aveugle dans le cercle derrière lui. Deux ballons dunkés en même temps. « Merci à Isaiah Rivera (un autre spécialiste du dunk) pour m'avoir laissé emprunter sa voiture pour essayer. Pendant 45 minutes, je me disais que je n'y arriverais pas, j'atterrissais sur la voiture. Mais la personne avec qui je travaille mes dunks m'a montré la technique », racontait l'ancien étudiant de Georgetown à l'échelon universitaire, qui a tout de même failli chuter en accrochant légèrement la voiture avec son pied gauche. Qualifié pour la finale avant même son deuxième dunk, McClung a gardé la forme en passant au-dessus d'un de ses aides pour un reverse dunk. Mais face à Castle, l'ancienne sensation au niveau lycée avait gardé le meilleur pour la fin. Deux dunks en un d'abord, en claquant de la main gauche un ballon tendu depuis une échelle tout en récupérant en chemin un autre ballon de sa main droite. Puis un nouveau vol plané en passant au-dessus d'un associé de dernière minute : Evan Mobley, sollicité peu avant le début du concours.Contre Morant en 2026 ?. Mais McClung ne s'est pas contenté de passer au-dessus de Mobley. La tête au-dessus du cercle, il a d'abord tapé le devant l'arceau avec le ballon avant d'écraser le cuir dans le filet. Lui aussi créatif, avec notamment un dunk en rattrapant un ballon... rentré dans le cercle, Castle a dû s'incliner. Félicité par Vince Carter, honoré pour les 25 ans de son concours légendaire en 2000 à Oakland, McClung a sauvé une soirée plutôt terne avant lui et donné un peu d'oxygène au concours de dunks de plus en plus décrié pour son absence de stars. « Je sais que les gens voudraient des grands noms, et moi aussi, mais je pense que c'est surtout important que ceux qui y participent aient envie de le faire », rappelle le joueur du Magic et d'Osceola, son équipe affiliée en G-League. Mais quelques minutes après son sacre, l'électrique meneur de Memphis Ja Morant a ouvert la porte sur X (ex-Twitter) à une participation au concours - « Mac va peut-être me faire me décider à y aller » - et appelé Zach LaVine et Aaron Gordon à le rejoindre en 2026 pour les dix ans de leur concours extraordinaire. « Je pensais arrêter après ce concours, mais il ne faut jamais dire jamais », a répondu McClung.





