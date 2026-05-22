Maïtena Biraben : "Je pense que je ne suis pas la seule sur le plateau"

Maïtena Biraben, invitée de Quotidien, a révélé qu'elle pouvait identifier d'autres personnes atteintes de trouble du spectre autistique, notamment sur le plateau de l'émission. Elle a également évoqué son état de santé et son espérance de vie plus courte, destinée aux femmes de plus de 45 ans.

Je pense que je ne suis pas la seule sur le plateau : le sous-entendu lourd de sens de Maïtena Biraben dans Quotidien Invitée avec ses collègues de Mesdames Médias, Maïtena Biraben a fait un bilan, quelques mois après avoir annoncé être autiste.

Elle a affirmé pouvoir repérer si quelqu’un d’autre l’est, notamment sur le plateau de l’émission. Vidéo Femme Actuelle - FEMME ACTUELLE - "Je m'abîme" : Maïtena Biraben se livre sur son état de santé et son espérance de vie "plus courte", destinée aux femmes de plus de 45 ans. Étaient donc présentes Alexandra Crucq, Elsa Wolinski, Ariane Massenet et Maïtena Biraben.

L’occasion bien sûr d’évoquer leur carrière, l’identité de ce média en ligne ou encore le spectacle qui en a été tiré,Autisme : "on est très, très, très nombreux", affirme Maïtena Biraben. Elle a ensuite adressé un regard appuyé au groupe de chroniqueurs assis à sa droite, levant son verre et lançant un "...

", a détaillé Maïtena Biraben, assurant être en mesure de reconnaître les autres personnes atteintes de trouble du spectre autistique. C’est d’ailleurs en en interviewant une qu’elle avait pris conscience qu’elle expérimentait une situation analogue et avait décidé de faire des tests. Maïtena Biraben avait toutefois rappelé que les signes de ce trouble sont souvent loin des clichés de l’autisme qui véhiculent l’image d’individus incapables de communiquer ou obsédés par l’ordre et les habitudes.

En mars dernier Maïtena Biraben annonçait être atteinte du trouble du spectre autistique. Invitée de Quotidien vendredi 22 mai, elle a affirmé qu’elle pouvait identifier d’autres personnes dans son cas.

"Être autiste n’est pas une mode, c'est dur" : Maïtena Biraben répond aux attaques subie après l’annonce de son diagnostic. Même en parler, j'ai des frissons : Maïtena Biraben revient sur ce terrible souvenir quand elle était seule chez elle. À l’affut d’idées pour faciliter le quotidien des lecteurs, j'écris depuis 2 ans pour Cuisine Actuelle et Femme Actuelle. J'essaye de devenir aussi bon cuisinier que ma grand-mère tout en sachant que c'est impossible.

Il y a eu des défaillances : un animateur accusé d'agression sexuelle maintenu en poste jusqu'à un nouveau signalement. Enfants abandonnés sur une route au Portugal : "des gens qui ne posaient pas de problèmes" assure le maire de la commune où ils vivaient. Face à ses archives sur RTL, Maïtena Biraben s'est remémoré un moment particulièrement angoissant vécu seule chez elle. L'animatrice évoque une peur toujours très présente, au point de lui provoquer encore des frissons aujourd'hui.

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