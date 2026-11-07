Maïssa éborgnée à Mulhouse : témoignage et appel à l'interdiction des LBD

Maïssa, 18 ans, a perdu l'œil gauche suite à un tir de grenade à Mulhouse le 17 octobre. Elle témoigne et plaide pour l'interdiction de ces armes dangereuses.

Maïssa, une étudiante de 18 ans, a subi une blessure grave à l'œil gauche suite au tir d'une grenade lacrymogène à Mulhouse dans le Haut-Rhin. L'incident s'est produit le 17 octobre dernier alors qu'elle quittait un restaurant avec ses amies et se retrouvait involontairement au milieu d'un cortège manifestant.

Déroulement des faits à Mulhouse

La jeune femme n'a ni entendu les sommations ni vu le tir avant d'être touchée. Elle relate avoir ressenti un impact violent et immédiat sur son orbite gauche, provoquant une douleur intense. En levant la main qui couvrait sa blessure, elle a constaté la présence de sang et a compris que les dégâts étaient irréversibles. Trois semaines plus tard, elle porte encore un bandage et une coque de protection sur l'œil concerné.

Also read Carences en fer : la ferritine visible sur le visage est-elle fiable

Séquelle médicale et impact psychologique

Malgré deux interventions chirurgicales, dont une réalisée le jour de ses 18 ans, Maïssa ne retrouvera jamais la vision de son œil gauche. Elle a également subi une fracture du plancher orbital, des migraines récurrentes et une fatigue chronique. L'étudiante en langues étrangères appliquées, spécialisée en anglais et allemand, envisage de ne plus retourner à l'université pour le reste de l'année. Elle décrit un traumatisme psychologique lourd avec un sentiment persistant de peur dans sa ville natale.

Advertisement

Action en justice et enquête de l'IGPN

Maïssa a déposé plainte auprès de l'IGPN le 28 octobre pour déterminer l'auteur précis du tir. Son avocat, Maître Brunisso, qualifie le tir d'illégal en raison de sa nature tendue et réclame la suspension du policier impliqué. L'enquête est toujours en cours et n'a pas encore permis d'identifier le membre des forces de l'ordre ayant fait usage de l'arme. La mère de la jeune, Cindy, espère que justice sera rendue pour que le responsable ne puisse plus exercer ses fonctions.

Engagement politique et perspectives

La jeune femme souhaite désormais s'engager publiquement pour l'interdiction des armes lacrymogènes qu'elle juge aux répercussions irréversibles. Elle a été reçue à l'Assemblée nationale par trois députés de La France insoumise, membres de la commission d'enquête parlementaire sur les événements du 17 octobre. Maïssa envisage de témoigner devant cette commission pour plaider une prise en compte sérieuse de la jeunesse et un changement législatif immédiat.