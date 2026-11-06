M6 renouvelle Wanted : Attrape-moi si tu peux pour une saison 2

M6 confirme le renouvellement de Wanted : Attrape-moi si tu peux pour une deuxième saison malgré des audiences TV en baisse, portée par un succès non-linéaire important.

M6 a annoncé officiellement le renouvellement de l'émission Wanted : Attrape-moi si tu peux pour une deuxième saison. Cette décision intervient immédiatement après le diffusiode la finale de la première saison, validant la pérennité du concept malgré des indicateurs d'écoute linéaire jugés modestes. La chaîne de télévision a confirmé que l'aventure se poursuivrait, assurant ainsi que les gardiens et les fugitifs reviendront sur les écrans.

Considérations autour des audiences et des audiences linéaires

Les chiffres d'écoute de la finale, diffusée le jeudi 5 novembre 2026, ont enregistré 1,1 million de téléspectateurs sur le premier épisode, représentant 6,5% de part de marché. Le second épisode de cette soirée finale a rassembler 942 000 fans, soit 6,9% de part d'audience. Bien que ces résultats soient en deçà des records historiques de la chaîne, ils ne constituent pas l'unique critère d'évaluation du succès du format par la direction de M6.

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Succès non-linéaire et stratégie de rachat pour la saison 2

La chaîne privilégie les performances sur les plateformes de rachat et de streaming pour justifier son investissement. Le jeu de M6 a enregistré la meilleure audience non-linéaire pour un lancement de flux sur la Six, avec plus de 800 000 téléspectateurs cumulés sept jours après la diffusion initiale. Cette consommation différée a convaincu la direction que le grand jeu d'évasion interactive a captivé le public français.

Mécanisme du jeu et rôle des gardiens Michou et Adil Rami

Le format repose sur une course-opérationnelle où des duos de personnalités tentent d'échapper à une équipe de gardiens pendant quatre jours. Les gardiens sont composés de Michou, Adil Rami et Issa Doumbia, qui doivent traquer les fugitifs dans les rues françaises. Le public influence directement la dynamique en choisissant d'aider ou de signaler les personnalités en cavale.

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Clôture de la saison 1 et traque finale à Paris

L'épreuve finale s'est déroulée sous forme d'une traque de trois heures strictement dans les rues de Paris, sur un terrain de jeu réduit pour intensifier l'action. Sur les huit duos présents, seuls Rayane Bensetti et Farès Salvatore, ainsi que Christine Bravo et Stomy Bugsy, ont atteint la ligne d'arrivée à temps. Finalement, les gardiens Michou, Adil Rami et Issa Doumbia ont remporté cette première édition.

Retours des participant et dynamique de la saison 2

Les réactions des participants ont été mêlées, avec Farès Salvatore exprimant sa frustration d'avoir été capturé dans les derniers instants de la course. La saison 2 permettra aux fans de suivre à nouveau les interactions entre les vedettes françaises, confortant le statut de phénomène divertissant du programme. M6 maintient donc sa confiance dans le concept et ses animateurs clés.