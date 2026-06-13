M6 remporte le match des audiences de la Coupe du monde de football

M6 a battu France 2 et TF1 pour le match de la Coupe du monde de football entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. La chaîne a également remporté le match des audiences contre France 2 qui proposait un épisode inédit de la série "Le Clown, le Bouquet et la Chouette".

M6 a battu France 2 et TF1 pour le match de la Coupe du monde de football entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Cette rencontre qui s'est achevée sur le score de 1 but de chaque côté a été suivie par 3,27 millions de téléspectateurs (20,7 % de part d'audience).

La chaîne a également remporté le match des audiences contre France 2 qui proposait un épisode inédit de la série "Le Clown, le Bouquet et la Chouette". Le public a départagé les candidats et le verdict était sans appel. Le Bouquet et la Chouette ont obtenu leur ticket pour la demi-finale tandis que le Clown a été éliminé.

Cependant, le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 a été perturbé par une publicité de la télévision américaine et c'est passé (presque) inaperçu. Les audiences de la Coupe du monde de football ont également été suivies avec intérêt, notamment le match entre Chelsea et PSG qui a été diffusé en direct sur une chaîne de télévision.

Les téléspectateurs ont également pu regarder le match de rugby de la Coupe du monde féminine entre la France et l'Afrique du Sud. M6 a-t-elle vraiment bien fait de changer les jours de programmation de ses divertissements ? Les audiences ont été suivies avec intérêt et les téléspectateurs ont pu regarder les matchs de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, notamment le match entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

La nouvelle télé-réalité de TFX, "Excape Island", a également cartonné et c'est mérité





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