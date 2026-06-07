M6 diffuse la fin de 'Mariés au premier regard' sur deux soirs avant la Coupe du Monde

M6 bouleverse sa grille des programmes en proposant deux soirées consécutives de 'Mariés au premier regard' les 8 et 9 juin pour conclure la saison 10, avant de se consacrer à la Coupe du Monde de football à partir du 11 juin. Découvrez les détails de cette programmation spéciale.

Cette semaine, la chaîne M6 modifie significativement sa programmation en proposant deux soirées consécutives de l'émission de dating à l'aveugle 'Mariés au premier regard' pour diffusion des épisodes finaux de la saison 10, les lundi 8 et mardi 9 juin.

La diffusion du dernier épisode le 8 juin permettra de suivre les ultimes rebondissements des couples encore en lice tels que Lucile et Alex, Mélanie et Antoine, Estelle et Stéphane, ou encore Margaux et Christophe. La soirée du mardi 9 juin sera consacrée à un bilan général de l'ensemble des participants de cette dixième saison, incluant les histoires des couples qui ont tenu depuis la diffusion ainsi que celles qui se sont séparées, comme Julie et Mathieu, l'un des rares à avoir divorcé.

Les téléspectateurs habituels devront donc s'adapter à ce changement de case horaire inhabituel, la chaîne occupant traditionnellement la case du lundi soir pour ce type de programme. Cette décision survient alors que M6 s'apprête à diffuser la Coupe du Monde de football à partir du jeudi 11 juin, événement majeur pour lequel la chaîne est diffuseur officiel avec beIN Sports.

La retransmission des matchs débutera donc quelques jours seulement après ce double épisode spécial de 'Mariés au premier regard', avec la rencontre Belgique contre Égypte prévue le 11 juin à 20h50, suivie de la match Arabie saoudite contre Uruguay à 23h50. Le premier match de l'équipe de France (contre le Sénégal) est quant à lui programmé le mardi 16 juin à la même heure.

Ce calendrier chargé explique peut-être la raison pour laquelle M6 a choisi de condenser la fin de saison de son programme de dating en deux nuits consécutives. Par ailleurs, dans le registre des programmes de divertissement, d'autres sujets liés aux émissions de télé-réalité et de société animent régulièrement les discussions. On évoque ainsi des moments marquants comme le mariage annulé de Marie (candidate de 'Mariés au premier regard' 2025) ou les revirements inattendus concernant certains participants comme Marina et David.

Ces histoires captivent un public habitué aux récits émotionnels des émissions de dating et de 'L'amour est dans le pré'. Le journaliste qui couvre ces sujets partage souvent son expérience personnelle : passionné de cuisine (il a participé à une finale de Top Chef), sportif (supporter de l'OM et Manchester United), féru d'émissions de faits divers (comme celles animées par Fabrice Drouelle) et de politique, il ne manque jamais un épisode de 'L'amour est dans le pré' et 'Danse avec les stars'.

Son parcours, de l'ambassade à la presse culturelle puis à Télé-Loisirs en 2014, reflète un intérêt marqué pour les récits humains. Son meilleur voyage de presse fut un séjour dans un sanctuaire de bonobos en République démocratique du Congo, expérience qui l'a marqué au point d'envisager un jour d'y retourner comme bénévole. Interviews d'agriculteurs, de chefs étoilés, de champions insolites, d'actrices ou de sportifs célèbres enrichissent son quotidien.

Reste que, ce mois de juin, l'attention des téléspectateurs sera partagée entre les ultimes confidences des candidats de 'Mariés au premier regard' et le lancement de la Coupe du Monde sur la même chaîne





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