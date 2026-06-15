M6 au sommet avec la Coupe du monde, TF1 au pied du podium

La Coupe du monde a fait la une de la télévision dimanche soir, avec M6 qui a décroché la première place avec un match de la compétition. TF1 a tenté de refroidir ses ambitions en diffusant un film de tous les records, mais cela ne lui a pas suffi pour atteindre la deuxième place.

Audiences TV : M6 au sommet avec la Coupe du monde, cette chaîne décroche une belle deuxième place (et ce n'est pas TF1 avec Titanic !

) Gros duel ce dimanche soir à la télévision ! Face à M6 qui propose l'événement de l'été avec la Coupe du monde, TF1 a tenté de refroidir ses ambitions en programmant le film de tous les records : Titanic. Les audiences décryptées. Deux naufrages pour le prix d'un !

Le programme télé était riche ce dimanche soir, avec en tête d'affiche un match de la Coupe du monde, diffusé sur M6 : Allemagne - Curaçao. Une rencontre totalement déséquilibrée sur le plan sportif, la sélection de la petite île des Caraïbes faisait d'ailleurs la toute première apparition de son histoire dans la compétition, face à des Allemands qui ont déjà remporté quatre Coupes du monde… Et il va sans dire que la hiérarchie a été respectée : les joueurs allemands se sont imposés 7 buts à 1 !

Pour l'occasion, ce sont 4,7 millions de téléspectateurs qui se sont branchés sur la Six, soit 22,9 % de part d'audience. Malgré la défaite, le Curaçao a, mine de rien, marqué le tout premier but de son histoire dans la compétition, grâce à l'action de son joueur Livano Comenencia. Né au Pays-Bas, et évoluant dans le championnat professionnel Suisse, le joueur de 22 ans a finalement choisi de représenter le pays d'origine de ses parents en sélection nationale.

Son but n'aura quand même pas empêché la déroute de son équipe, qui rappellera d'ailleurs le 7-1 infligé à l'Allemagne par le Brésil lors du mondial 2014… Un score pour le moins historique ! Face à la débâcle sportive de Curaçao, TF1, qui ne diffusera pas de rencontres de la Coupe du monde cette année, avait choisi de dégainer un autre naufrage culte, au cinéma cette fois, avec une rediffusion de Titanic.

Mais cela ne suffit pas à lui garantir la deuxième place ! Car en deuxième position du podium des audiences de la soirée de dimanche, France 3 a fait très fort avec sa série policière Vanina : Meurtres en Sicile, qui a séduit 3,4 millions de téléspectateurs, et 12,9 % de part d'audience, pour le premier épisode diffusé.

Le second, lancé à 23 heures, a fait beaucoup moins bien, avec seulement 1 million de personnes, et 8,5 % de part d'audience





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