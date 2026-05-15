M. Trump et M. Xi concluent un sommet en Chine, malgré les tensions

Après un déjeuner de travail avec M. Xi, M. Trump reprend l'avion en début d'après-midi au terme de deux jours de visite placés, malgré le faste et les amabilités, sous le signe des tensions globales et bilatérales. M. Trump repartira avec des paroles encourageantes de M. Xi sur la crise dans laquelle il est empêtré au Moyen-Orient, a-t-il dit selon un extrait d'un entretien accordé à la chaîne Fox News.

Après un déjeuner de travail avec M. Xi , M. Trump reprend l'avion en début d'après-midi au terme de deux jours de visite placés, malgré le faste et les amabilités, sous le signe des tensions globales et bilatérales .

M. Trump repartira avec des paroles encourageantes de M. Xi sur la crise dans laquelle il est empêtré au Moyen-Orient, a-t-il dit selon un extrait d'un entretien accordé à la chaîne Fox News. M. Xi lui a déclaré 'avec force' qu'il ne fournirait pas de matériel militaire à l'Iran, a-t-il indiqué. Quant au détroit d'Ormuz, 'il a dit: +Si je peux être d'une quelconque aide, je serai ravi d'aider', a ajouté M. Trump.

Le dirigeant chinois lui a aussi promis l'achat de 200 'gros' Boeing, a-t-il dit. C'est considérable, mais moindre que la commande de 500 avions monocouloirs 737 MAX et d'une centaine de gros porteurs (787 Dreamliner et 777) évoquée par la presse depuis des mois. La Chine est un partenaire stratégique et économique primordial pour l'Iran qui lui destine la grande majorité de ses exportations de pétrole.

Elle est directement touchée par la quasi-fermeture, sous l'effet des blocus iranien et américain, du détroit d'Ormuz par lequel transite une grande part de ses acquisitions d'hydrocarbures, d'Iran mais aussi d'autres pays du Golfe. L'Iran a annoncé jeudi, en plein sommet pékinois, que ses forces avaient autorisé le passage de plusieurs navires chinois. Washington voudrait voir Pékin user de son influence sur Téhéran pour contribuer à une sortie de crise dans le Golfe.

Tout en s'employant diplomatiquement, Pékin a observé jusqu'à maintenant une grande retenue





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