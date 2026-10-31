Lyon : un rassemblement d'ultradroite signalé à la justice par le maire Grégory Doucet

Le maire de Lyon Grégory Doucet a signalé à la justice un rassemblement nocturne non déclaré de l'ultradroite devant la mairie du 8e arrondissement et condamne les intimidations.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a annoncé samedi avoir signalé à la justice un rassemblement, de nuit et non déclaré, de l'ultradroite devant une mairie d'arrondissement de la ville, survenu la veille au soir. L'élu écologiste dénonce des méthodes d'intimidation et demande que toute la lumière soit faite sur ces agissements.

Une action nocturne devant la mairie du 8e

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre plusieurs personnes cagoulées tenant une banderole hostile à La France insoumise et brandissant des fumigènes. Elle a été mise en ligne par un groupe se présentant comme une jeunesse nationaliste contre l'extrême gauche.

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Selon ce groupe, l'action, tenue devant la mairie du 8e arrondissement, visait à dénoncer la venue d'un parlementaire. La mairie avait annulé cette semaine, pour des raisons de sécurité, la réservation d'une salle municipale où devait s'exprimer le 5 novembre Raphaël Arnault.

Plusieurs proches de l'élu sont mis en examen dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un militant d'extrême droite radicale, selon les éléments rapportés par la presse.

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Un signalement au titre de l'article 40

Dans un communiqué commun publié samedi, le maire du 8e arrondissement Olivier Berzane et le maire de Lyon Grégory Doucet condamnent avec la plus grande fermeté les méthodes d'intimidation de l'ultradroite survenues la veille devant la mairie du 8e arrondissement.

Ils précisent avoir effectué un signalement auprès du procureur au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, afin que toute la lumière soit faite sur ces agissements et que leurs auteurs soient identifiés et poursuivis.

Une source sécuritaire indique de son côté que les services de l'État surveillent le groupe à l'origine de la vidéo.

Un contexte de tensions à Lyon

En marge des mouvements sociaux des dernières semaines, des militants d'ultradroite ont été signalés à au moins deux reprises défilant dans les rues de Lyon, scandant notamment des propos islamophobes et xénophobes dénoncés par la préfecture.

Le pays s'apprêtait par ailleurs à vivre samedi sa troisième journée de mobilisation sociale en trois semaines, avec 350 actions programmées sur le territoire.

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La décision de la mairie du 8e arrondissement d'annuler la réservation de la salle municipale illustre les tensions autour de la sécurité des événements politiques dans la ville.

Des précédents qui inquiètent les élus lyonnais

Les signalements répétés de défilés d'ultradroite dans la capitale des Gaules nourrissent les inquiétudes des élus locaux quant à la sécurité des lieux publics et des meetings politiques.

La publication de messages néonazis attribués à un militant nationaliste mort après une rixe en février à Lyon avait déjà alimenté le débat sur la présence de ces groupes dans la ville.

Le parquet devra désormais déterminer si le rassemblement non déclaré devant la mairie du 8e arrondissement constitue une infraction et identifier ses participants.