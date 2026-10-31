Lyon reçoit Angers pour la 9e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium

L'Olympique Lyonnais, 5e avec 14 points, accueille Angers SCO, 14e avec 8 points, dimanche 1er novembre 2026 à 17h15 au Groupama Stadium pour la 9e journée de Ligue 1.

L' Olympique Lyonnais reçoit Angers SCO au Groupama Stadium dimanche 1er novembre 2026 à 17h15, à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1 McDonald's. Cinquième avec 14 points, Lyon veut renouer avec le succès après sa défaite à Paris, tandis qu'Angers, 14e avec 8 points, cherche à s'éloigner du bas du classement.

Lyon veut rester dans le haut du tableau

L'Olympique Lyonnais occupe la 5e place avec 14 points après huit journées et reste sur un revers. Sur ses trois derniers matchs, les Rhodaniens se sont inclinés 2-1 à Lens, avant de l'emporter 2-1 contre Nice au Groupama Stadium, puis de concéder une défaite 2-0 face au Paris Saint-Germain.

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Les Gones comptent six points d'avance sur leur adversaire du jour au classement. Ils entendent rester dans le haut du tableau et confirmer leur position parmi les équipes de tête de la Ligue 1 McDonald's.

Angers SCO en quête de points

Angers SCO pointe à la 14e place avec 8 points après huit journées et reste sur trois rencontres sans victoire. Au cours des trois dernières journées, les Angevins ont subi un revers 5-1 à Brest, puis un autre 5-2 à domicile face à Marseille, avant de concéder un nul 0-0 contre Lorient.

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Avec dix buts encaissés sur leurs cinq derniers matchs, les Scoïstes veulent prendre des points pour s'éloigner du bas du classement. Un résultat au Groupama Stadium leur permettrait de respirer face à la pression de la zone rouge.

Diffusion et enjeux de la rencontre

Le coup d'envoi de Lyon - Angers sera donné le dimanche 1er novembre 2026 à 17h15 au Groupama Stadium. La rencontre est à suivre en exclusivité sur Ligue 1+, la plateforme qui donne accès à 100 % de la Ligue 1 McDonald's et à la LIGUE 3 Betclic, quel que soit l'abonnement choisi.

Ce match de la 9e journée oppose donc une équipe lyonnaise candidate au haut de tableau à une formation angevine en quête de rebond. Les deux clubs ont des objectifs opposés, mais une même nécessité de résultat pour aborder la suite de la saison avec sérénité.