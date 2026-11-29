Découvrez toutes les infos pour le choc Lyon-Monaco de la 12ème journée de Ligue 1 McDonald's. Quand, où et sur quelle chaîne suivre ce match crucial du 29 novembre 2026.

L' Olympique Lyonnais accueille l'AS Monaco au Groupama Stadium pour la 12ème journée de Ligue 1 McDonald's, un rendez-vous décisif pour les ambitions des deux clubs. Ce match crucial se déroulera le dimanche 29 novembre 2026 à 20h45 et sera diffusé en exclusivité sur la plateforme Ligue 1+. Les Gones visent une victoire pour consolider leur place dans le top 4, tandis que les Rouges et Blancs cherchent désespérément à mettre fin à une longue série sans succès.

Classement et forme actuelle des équipes

Avec 20 points obtenus lors de ses 11 matchs disputés, l'Olympique Lyonnais occupe la quatrième place du classement général de Ligue 1 McDonald's. Les Lyonnais possèdent un avantage de trois points sur leur adversaire du jour. Leur forme récente est caractérisée par une alternance stricte entre victoires et défaites sur leurs cinq dernières sorties. Ces résultats incluent une victoire nette de 2-0 contre Angers au Groupama Stadium, suivie d'un revers identique à Brest, puis d'une victoire fragile mais nécessaire à Lille (1-0).

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De l'autre côté, l'AS Monaco pointe à la huitième position avec 17 points, marquant un écart de quatre points avec la quatrième place. Les Monégasques sont dans une période difficile, n'ayant remporté aucune victoire lors de leurs cinq dernières rencontres officielles. Lors des trois derniers matches, le Rocher a encaissé trois points : une défaite 3-1 contre le Paris FC, puis deux nuls 1-1, d'abord au Mans et ensuite à domicile contre l'Auxerre. L'attaque monégasque est particulièrement en difficulté, n'ayant inscrit que quatre buts au cours de cette série de cinq matchs.

Enjeux stratégiques pour les deux clubs

Pour l'Olympique Lyonnais, l'enjeu est de rester dans la bataille pour les places européennes et de ne pas laisser l'écart avec les équipes du haut du tableau se creuser davantage. La victoire lors de la dernière journée contre Lille a redonné du crédit à l'équipe, mais la cohérence reste à prouver face à une défense de Monaco qui se durcit. Les supporters du Groupama attendent une performance solide pour maintenir la dynamique positive engagée récemment.

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Pour l'AS Monaco, cette rencontre est perçue comme une opportunité critique de redresser la barre. L'absence de victoire depuis cinq matchs crée une pression supplémentaire sur l'effectif et l'encadrement technique. Briser cette malchance permettrait aux Rouges et Blancs de se rapprocher du groupe de tête, aujourd'hui inaccessible en raison du manque de points engrangés au cours du dernier mois de compétition. Une victoire transformerait radicalement le moral de l'équipe avant la fin de cette première partie de saison.

Contexte de la 12ème journée et diffusion

Ce match s'inscrit dans une 12ème journée de Ligue 1 McDonald's particulièrement chargée en rencontres à haute tension. D'autres duels marquants ponctuent cette journée, notamment la réception de l'Olympique de Marseille par l'AJ Auxerre au Stade de l'Abbé-Deschamps. L'OM, qui vient de voir sa série de quatre victoires s'arrêter, cherche à retrouver la voie des succès, tandis que les Auxerrois, sans victoire depuis quatre journées, espèrent tirer leur épingle du jeu.

Dans le même temps, le Toulouse FC reçoit le Stade Rennais au Stadium de Toulouse. Les Toulousains, invaincus sur leurs deux derniers matchs, affrontent les Rennais, qui n'ont pas gagné depuis trois rencontres. Le Paris Saint-Germain, leader incontesté avec huit victoires consécutives, accueille le FC Lorient à l'Allianz Riviera, cherchant à maintenir sa forme après une semaine difficile en Ligue des champions. D'autres rencontres incluent Le Havre face à Strasbourg, Nice contre Troyes, Le Mans contre le LOSC, et Angers accueillant le RC Lens.

Conditions de diffusion et offres commerciales

L'accès à la retransmission en direct du match Olympique Lyonnais contre AS Monaco nécessite une souscription à la plateforme de streaming Ligue 1+. Le coup d'envoi étant fixé à 20h45, les supporters sont invités à préparer leur connexion à l'avance pour ne manquer aucune action du jeu. La diffusion exclusive sur cette plateforme garantit une couverture complète de la rencontre avec des analyses approfondies.

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