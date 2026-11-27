L'Insee révèle que le 2e arrondissement de Lyon détient le revenu médian le plus élevé des très hauts revenus, tandis que le 6e arrondissement concentre le plus grand nombre de foyers aisés.

Les données fiscales publiées par l' Insee mettent en lumière les disparités économiques au sein de la ville de Lyon, en se concentrant sur les ménages figurant parmi les 1 % les plus aisés de France métropolitaine. L'analyse porte spécifiquement sur les revenus enregistrés en 2021, offrant un instantané précis de la puissance économique des foyers lyonnais qui entrent dans cette catégorie extrêmement sélective.

Classement par arrondissement et volumes

Le 6e arrondissement, regroupant les quartiers de la Tête-d'Or et des Brotteaux, arrive en tête du classement quantitatif. Il compte 1 165 ménages à très hauts revenus, représentant 4,88 % de l'ensemble des foyers de la circonscription. Près de trois ménages sur dix parmi la catégorie la plus riche de la ville résident dans cet arrondissement, confirmant son statut de pôle majeur de concentration de capitaux.

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Le 2e arrondissement suit avec un volume plus modeste de 521 ménages, soit 3,85 % des foyers locaux. Cependant, cette position de seconde place en nombre masque une réalité économique plus intense, car la richesse par foyer y est nettement supérieure à celle observée dans le quartier voisin, inversant le classement habituel basé uniquement sur les effectifs.

À l'extrémité opposée du spectre, les 7e, 8e et 9e arrondissements réunissent 573 ménages à très hauts revenus sur plus de 97 000 foyers, ce qui représente une part de seulement 0,59 %. Le 8e arrondissement ferme la marche avec 199 ménages, soit 0,54 % de sa population résidente, une proportion neuf fois plus faible que celle observée dans le 6e arrondissement.

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Écarts de revenus et puissance économique

Le revenu moyen avant impôts des ménages à très hauts revenus atteint 312 265 euros par an dans le 2e arrondissement, le chiffre le plus élevé de la ville. Cette somme dépasse de 58 000 euros la moyenne enregistrée dans le 6e arrondissement, qui s'établit à 254 266 euros par an. Ces données illustrent une concentration de patrimoine extrêmement forte dans le second arrondissement.

Le revenu moyen du 2e arrondissement est également significativement supérieur à celui du 8e arrondissement, qui s'élève à 174 359 euros par an, soit 1,8 fois moins. Cette divergence met en évidence que le 2e arrondissement abrite une catégorie de ménages dont les revenus dépassent largement ceux des autres quartiers lyonnais, créant un décalage financier notable au sein de la métropole.

La médiane des revenus varie peu d'un arrondissement à l'autre, allant de 146 641 euros par an dans le 7e à 165 230 euros dans le 2e. Dans le 2e, la moyenne représente presque deux fois la médiane, tandis que dans le 8e, elle ne la dépasse que de 15 %. Cet écart entre la moyenne et la médiane signale une forte dispersion des revenus chez les plus aisés, indiquant que quelques revenus hors norme tirent la moyenne vers le haut.

Contexte métropolitain et seuils d'entrée

Pour appartenir à cette catégorie des 1 % les plus aisés, une personne seule doit percevoir plus de 9 830 euros par mois avant impôts et prestations sociales. À Lyon, 3 892 ménages satisfont ce critère, représentant 1,69 % des foyers de la ville. La ville concentre 48 % des 8 123 ménages à très hauts revenus de la Métropole, bien que les Monts d'Or restent devant.

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L'analyse historique de l'Insee indique que depuis 2011, les hauts revenus restaient surreprésentés dans le 6e et dans le nord du 2e arrondissement. Cette permanence géographique des pôles de richesse souligne la stabilité structurelle de la distribution des revenus très élevés sur le territoire lyonnais, malgré les fluctuations économiques générales.