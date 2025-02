Lyon domine Montpellier et confirme son excellente forme

L'Olympique Lyonnais s'impose largement face au Montpellier HSC (1-4) et conforte sa place parmi les prétendants au podium.

L' Olympique Lyonnais a réalisé une performance éclatante ce dimanche après-midi en remportant de manière convaincante face à Montpellier sur le terrain du MHSC (1-4) lors de la 22e journée de Ligue 1 . Ce succès permet aux Gones de confirmer leur belle dynamique actuelle et de rester en lice pour une place sur le podium. Dès le début du match, l'OL a imposé son rythme et a trouvé la faille dès la 3e minute grâce à Georges Mikautadze, parfaitement servi par Rayan Cherki.

Lyon semblait dominer le match, mais Montpellier a réussi à égaliser avant la mi-temps grâce à Tanguy Coulibaly (38'), récompensant une bonne période des Héraultais. En seconde période, les joueurs de Paulo Fonseca ont accéléré et ont fait exploser la défense montpelliéraine en quelques minutes. Ernest Nuamah (50') a remis l'avantage aux siens avec une belle frappe enroulée, suivi de Corentin Tolisso (53') qui a porté le score à 3-1 d'une tête bien placée au second poteau. L'OL a géré la rencontre avec aisance et a continué d'appuyer offensivement. Alexandre Lacazette, entré en jeu, a achevé le festival lyonnais en inscrivant son septième but de la saison sur un service d'Abner Vinicius (73'). Montpellier a tenté de réagir en fin de match, mais s'est heurté à une défense lyonnaise solide et à un Lucas Perri vigilant. Tanguy Coulibaly a sauvé l'honneur en réduisant l'écart à la 88e minute, mais cela n'a rien changé à l'issue du match. Avec cette deuxième victoire consécutive en championnat, l'OL confirme son renouveau et poursuit sa remontée au classement. À seulement quelques points du podium, les Gones restent plus que jamais dans la course pour une place en Ligue des Champions. De son côté, Montpellier continue de s'enfoncer dans les derniers rangs du classement et devra rapidement réagir pour espérer se maintenir en Ligue 1.





OnzeMondial / 🏆 42. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ligue 1 Olympique Lyonnais Montpellier HSC Victoire Podium Remontée De Classement

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Olympique Lyonnais s'impose contre Montpellier (1-4) et remonte à la 5e placeL'Olympique Lyonnais a remporté une victoire convaincante contre Montpellier (1-4) lors de la 22e journée de Ligue 1. Les Gones ont marqué trois fois en seconde période et prennent la 5e place provisoirement.

Lire la suite »

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais : Le choc de la 20e journée de Ligue 1Suivez en direct le choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir pour la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre pleine de tension avec les débuts de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais et les ambitions de deux équipes dans le haut du classement.

Lire la suite »

Paulo Fonseca, nouvel entraîneur de l'Olympique LyonnaisL'Olympique Lyonnais a officialisé l'arrivée de Paulo Fonseca à la tête de son équipe, à deux jours d'un match crucial contre l'Olympique de Marseille. Le portugais de 51 ans s'engage jusqu'en 2027 et succède à Pierre Sage.

Lire la suite »

Les dernières infos sur l'Olympique lyonnaisL’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L’« After Foot », de 20h à minuit, émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison ! Cette année, c'est Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirées : « Génération After » les soirs sans matchs, de 20h à 22h, émission composée de chroniqueurs qui...

Lire la suite »

Paulo Fonseca bientôt le nouvel entraîneur de l'Olympique LyonnaisL'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée imminente de Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur, après le limogeage de Pierre Sage. Le technicien portugais devrait être officiellement présenté cette semaine.

Lire la suite »

Pierre Sage : Un Adieu Exceptionnel à l'Olympique LyonnaisL'aventure de Pierre Sage sur le banc de l'Olympique Lyonnais s'est achevée lundi soir. Bien que remplacé par Paulo Fonseca, il a reçu un hommage des supporters et des anciens joueurs. Rayan Cherki a déclaré que Sage a gagné le respect de tous et a laissé une image exceptionnelle. Les Lyonnais sont prêts à accueillir Paulo Fonseca et espèrent qu'il apportera son succès à l'équipe.

Lire la suite »