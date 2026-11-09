Lydia Bouchard inflige un carton rouge à Kylian Star Academy

Lydia Bouchard sanctionne le candidat Kylian pour son manque d'engagement. Le 8 novembre 2026, la professeure exprime sa colère concernant sa prestation collective.

Le 8 novembre 2026, la quotidienne de la Star Academy a connu un moment de tension majeur lors du débriefing suivant le prime. Lydia Bouchard, qui occupe le rôle de professeure d' expression scénique, a interrompu le débat habituel pour adresser un carton rouge au candidat Kylian. Cette sanction sévère vise directement son attitude observée lors de la prestation collective du dimanche précédent.

Une sanction pour absence visuelle

Le conflit naît d'un constat technique précis fait par l'enseignante. En revoyant les images de la performance, Lydia Bouchard a remarqué que Kylian ne chantait pas et ne bougeait pas lorsque la caméra se posait sur lui. Pour elle, cet instant de non-participation constitue un abandon de l'équipe, un manquement grave aux valeurs de collectif que l'émission défend. La professeure a jugé que le candidat avait préféré se mettre en retrait plutôt que de soutenir visuellement ses camarades.

Also read Star Academy : Nikos Aliagas clarifie sa séquence controversée avec Cameron ce 6 novembre 2026

Une justification refusée par l'enseignante

Kylian a tenté d'expliquer sa situation en affirmant qu'il n'avait pas réalisé que la caméra était dirigée vers lui au moment du chant. Il a précisé que s'il avait eu connaissance du cadrage, il aurait probablement fait un lip sync ou maintenu sa présence visuelle. Ces explications n'ont toutefois pas convaincu Lydia Bouchard. Elle considère que la responsabilité du candidat était de rester impliqué, même sans chanter, en participant activement à l'esthétique de la mise en scène.

Advertisement

Une exigence de travail accrue

Face à cette incident, Lydia Bouchard formule un avertissement clair sur les attentes du casting. Elle souligne que si des tâches comme l'apprentissage des paroles ou les entrées scéniques sont plus difficiles pour Kylian, il doit travailler plus fort que tout le monde pour compenser. Cette remarque vise à corriger ce que l'enseignante perçoit comme de la nonchalance, un comportement déjà relevé précédemment dans le bureau de Mosimann concernant l'hymne de la première saison.

Contexte de l'émission

Ce différend s'inscrit dans la lignée des tensions habituelles du plateau. Récemment, Nikos Aliagas a également évoqué des erreurs de gestion, comme la gaffe concernant la date de lancement de la Star Academy. Lydia Bouchard, diplômée de l'Institut européen du journalisme, applique désormais une grille de lecture stricte pour l'expression scénique. Son approche vise à élever le niveau des candidats tout en maintenant une cohésion de groupe indispensable pour les primes.