Lycéenne arrêté pour complot en vue de perpétrer un massacre à son lycée

Une lycéenne de 18 ans, Trinity Shockley, a été arrêtée aux États-Unis pour complot en vue de commettre un meurtre. Ses messages troublants et ses liens avec les tueurs de masse ont alerté les autorités. L'affaire met en lumière la menace de la violence scolaire et l'importance de l'accès aux soins de santé mentale.

Aux États-Unis, la Saint-Valentin aurait pu tourner au cauchemar dans un lycée de l'Indiana. Trinity Shockley, 18 ans, avait planifié une attaque depuis un an, comme le révèlent des messages troublants découverts en ligne. Grâce à l'alerte d'un internaute via le programme Say Something de l'organisation Sandy Hook Promise du FBI, la lycée nne de Mooresville a été arrêtée jeudi pour complot en vue de commettre un meurtre. Elle est actuellement détenue sans caution à la prison du comté de Morgan.

L'information a été transmise aux autorités par un informateur qui a signalé qu'une amie préparait une attaque dans son lycée et avait accès à un fusil AR-15 et venait de commander un gilet pare-balles. L'enquête a révélé que Trinity Shockley, qui s'identifiait sous le pseudonyme de « Jamie », était fascinée par Nikolas Cruz, l'auteur du massacre de Parkland en 2018, qu'elle considérait comme un modèle. D'après les documents judiciaires, elle s'exprimait avec des messages comme « MOURREZ, MOURREZ, MOURREZ ! » Ses carnets contenaient des inscriptions troublantes et sa chambre était décorée d'images de tueurs de masse comme Dylan Roof et Andrew Blaze. Les enquêteurs ont découvert des chargeurs de fusil AR-15, des munitions et un gilet pare-balles dans l'appartement qu'elle partageait avec son père. Confrontée aux autorités, Shockley a tenté de minimiser les faits, affirmant qu'elle « plaisantait ». Pourtant, ses réseaux sociaux regorgeaient de messages menaçants et d'éloges envers les auteurs de tueries de masse. Lycéenne en proie à des troubles mentaux depuis plusieurs années, elle avait cherché de l'aide psychologique à plusieurs reprises. Mais selon un enquêteur, « son père refusait systématiquement qu'elle ait accès aux ressources nécessaires, car il ne croyait pas aux traitements en santé mentale. » En novembre dernier, dès sa majorité, elle avait pris l'initiative de s'inscrire elle-même à une thérapie. Trinity Shockley affirmait aussi avoir été victime de harcèlement après un grave accident en 2022, lorsqu'un conducteur ivre l'avait percutée alors qu'elle attendait son bus scolaire. Gravement blessée, elle avait reçu un soutien financier et moral de son établissement, qui avait levé plus de 12 000 dollars pour sa convalescence. Aucune date de procès n'a pour l'instant été fixée.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

COMPLOT MEURTRE LYCÉE SANTÉ MENTALE VIOLENCE SCOLAIRE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ardèche : Une lycéenne poignardée à plusieurs reprises par une autre élèveLundi après-midi, une lycéenne de 18 ans a été poignardée et frappée par une autre élève de 17 ans près d’un lycée à Privas

Lire la suite »

Agression à Privas : Une lycéenne poignardée après une altercationUne lycéenne de 18 ans a été victime d'une agression violente à Privas, Ardèche, lundi en fin d'après-midi. Selon les autorités, l'agression serait liée à un harcèlement entre les deux jeunes filles impliquées.

Lire la suite »

Une lycéenne poignardée à plusieurs reprises par une autre élève en ArdècheUne lycéenne de 18 a été poignardée par une autre élève de son lycée qui a été interpellée et placée sous contrôle judiciaire. La victime a été prise en charge 'en urgence relative'.

Lire la suite »

Accident d’un car scolaire en Eure-et-Loir : Une lycéenne tuée, une quarantaine de blessésLe bilan reste provisoire et les causes de l’accident inconnues

Lire la suite »

Accident d'un car scolaire en Eure-et-Loir: une lycéenne tuée, une quarantaine de blessésUne lycéenne a été tuée et une quarantaine de personnes blessées, dont 31 élèves, dans un accident de car scolaire jeudi matin à proximité de Châteaudun (Eure-et-Loir), a-t-on appris auprès de la préfecture

Lire la suite »

Lycéenne arrêtée aux Etats-Unis pour complot de meurtre à l'occasion de la Saint-ValentinUne lycéenne de l'Indiana, Trinity Shockley, a été arrêtée pour complot de meurtre après que les autorités ont découvert des messages menaçants et des plans pour une attaque dans son lycée. L'affaire a été déclenchée par un signalement via le programme Say Something et a révélé que Shockley était obsédée par Nikolas Cruz, l'auteur du massacre de Parkland, et possédait des armes et des munitions. Elle affirmait plaisanter, mais ses réseaux sociaux regorgeaient de messages menaçants et d'éloges envers les auteurs de tueries de masse.

Lire la suite »