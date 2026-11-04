Lycée Lautréamont Tarbes Québec Pavillon-de-l'Avenir Coopération Erasmus+

Découvrez le partenariat éducatif ambitieux entre le lycée Lautréamont de Tarbes et le Pavillon-de-l'Avenir au Québec, fostering mobilité internationale.

Le lycée professionnel international Lautréamont de Tarbes a officiellement scellé une coopération pédagogique majeure avec le centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir de Rivière-du-Loup, au Québec. Cette alliance stratégique vise à renforcer les liens transatlantiques pour offrir aux jeunes étudiants des opportunités de mobilité internationale enrichissantes. Le projet place le partage des savoir-faire et l'ouverture culturelle au cœur de ses priorités éducatives.

Déroulement de la mission Erasmus+ à Rivière-du-Loup

Une délégation officielle de l'établissement tarbais s'est rendue sur une durée d'une semaine à Rivière-du-Loup pour initier cette collaboration. Cette mobilité s'inscrit spécifiquement dans le cadre du programme Erasmus+. La délégation comprenait l'équipe de direction, notamment la proviseure et la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT). S'y ajoutaient également des enseignants spécialisés en services et en boulangerie-pâtisserie. L'objectif dépassait largement la simple visite institutionnelle pour se concentrer sur une immersion dans les pratiques québécoises.

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Les participants ont pu examiner de près l'organisation des formations proposées par le Pavillon-de-l'Avenir. Ils ont analysé les équipements pédagogiques disponibles et étudié les méthodes d'apprentissage collaboratif développées par les équipes locales. Ces échanges ont permis de confronter les expériences professionnelles et d'identifier de nouvelles pistes de travail commun. Cette ouverture sur les autres pratiques constitue une richesse essentielle pour faire évoluer les cursus et accompagner les élèves vers les exigences des métiers de demain.

Projet d'échange étudiant et expertise culinaire

Le partenariat s'étend aux perspectives d'orientation en offrant aux jeunes du lycée Lautréamont de nouvelles voies de poursuite d'études. Élisabeth Cote, responsable de l'ouverture à l'international au sein du centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir, sera accueillie au lycée à la mi-novembre. Elle rencontrera directement les élèves de terminale et les apprentis pour présenter les possibilités offertes au Québec. Cette intervention vise à informer les jeunes Français sur les options de formation disponibles outre-Atlantique.

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Un objectif majeur de cette coopération est de permettre aux élèves du lycée Lautréamont de se rendre à leur tour au Québec. Ils vivront une expérience professionnelle et culturelle qui inclura un module de formation spécifique sur la cuisine du marché. Cette approche pédagogique valorise les produits disponibles, la saisonnalité des ingrédients et la créativité culinaire. Elle encourage également l'adaptation des techniques aux ressources spécifiques du territoire d'accueil.

Immersion réciproque en Hautes-Pyrénées en décembre

La coopération prendra une nouvelle dimension au mois de décembre avec l'accueil d'une délégation du centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir. Cette visite au lycée professionnel international Lautréamont comprendra des professeurs de cuisine accompagnés de leurs élèves. Les partenaires québécois vivront une semaine d'immersion au cœur des formations et de l'environnement professionnel tarbais. Le programme prévoit des rencontres avec les équipes pédagogiques et les élèves locaux.

Les activités incluront des visites de producteurs locaux pour découvrir les produits du terroir pyrénéen. Les participants exploreront également le riche patrimoine gastronomique des Hautes-Pyrénées. Ce partage de pratiques culinaires en France permettra aux jeunes Québécois de découvrir la richesse gastronomique française. Parallèlement, les élèves tarbais pourront partager leur environnement professionnel, leurs techniques spécifiques et leur culture culinaire.

Cette réciprocité est essentielle à la réussite globale du projet éducatif. Elle favorise les échanges humains et la découverte de nouvelles cultures entre les jeunes des deux territoires. En développant ces partenariats avec des établissements étrangers, le lycée entend enrichir les parcours de formation. Cette initiative ouvre de nouvelles perspectives d'études et professionnelles aux jeunes. Elle leur permet de devenir des professionnels capables d'évoluer dans un environnement mondial ouvert.