Lycée Jean-Lurçat : Un Forum des Métiers de la Santé à la Rencontre des Futures Vocations

Quarante élèves de l'option santé du lycée Jean-Lurçat ont participé, le 7 février, au deuxième forum des métiers de la santé, un événement organisé par Cauvaldor et le lycée. La présence de professionnels de divers secteurs de la santé a permis aux élèves de découvrir les différentes carrières possibles et d'échanger avec des experts du domaine.

Ce forum a suivi une visite de l'IRM de l'hôpital de Gourdon.

La présence de médecins, sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens et orthophonistes a rendu ce rendez-vous particulièrement enrichissant pour les 40 élèves de la cordée « Ambition études santé », ainsi que pour tous les élèves du lycée intéressés par ce secteur. La participation d'une équipe des structures mobiles d'urgence et de réanimation (Smur) de l'hôpital de Saint-Céré, qui a présenté son véhicule d'unité mobile hospitalière dans la cour du lycée, a permis d'élargir la vision de ces futurs professionnels. Franck Yernaux, proviseur du lycée Jean-Lurçat, entouré de Matthieu Charles, proviseur adjoint, et des enseignants investis dans la cordée, a salué la participation des professionnels et remercié tous ceux ayant contribué à faire de cet événement un véritable succès. Thierry Chartroux, vice-président de Cauvaldor en charge de la santé et représentant de Jean-Claude Fouché, a souligné l'intérêt de ce type d’échanges entre lycéens et professionnels, car ils favorisent l’émergence ou la confirmation de vocations pour les métiers de la santé. L'engouement pour la cordée « Ambition études santé » ne cesse de croître, avec des effectifs en constante augmentation. Cette année, 23 élèves en première et 20 en terminale se forment dans cette filière. Les résultats sont encourageants : de plus en plus de bacheliers issus du lycée Jean-Lurçat poursuivent leurs études en médecine ou dans d’autres formations liées à la santé. Le dispositif « Ambition études santé » continue de soutenir et de guider les lycéens dans leurs choix de carrière. Pour plus d’informations sur cette option et les opportunités offertes, rendez-vous sur le site de Cauvaldor, rubrique « santé » : www.cauvaldor.fr





