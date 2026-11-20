Face aux inquiétudes des élèves du lycée Françoise de Grâce du Havre sur la vétusté des locaux, la Région Normandie annonce des travaux majeurs pour 2027.

Les élèves du lycée Françoise de Grâce, situé au Havre, expriment une vive inquiétude concernant l'état de vétusté de leur établissement scolaire. La Région Normandie, autorité organisatrice de la maintenance de l'établissement, a officiellement annoncé la programmation de gros travaux pour l'année 2027 afin de remédier à ces problèmes structurels et opérationnels.

Le déclenchement de l'alarme incendie révèle la vétusté

Les préoccupations des élèves se sont accrues après un incident survenu ce lundi 16 novembre 2026 au sein du lycée. L'alarme incendie s'est déclenchée, provoquant un mouvement de panique parmi les étudiants qui ont été évacués avant d'être ramenés en cours sans explication claire initiale. Le rectorat et la Région Normandie ont clarifié la situation : il s'agissait d'un test planifié pour le mardi 17 novembre, mais une entreprise intervenant sur place pour réparer une fuite a utilisé des fumigènes pour identifier l'origine des infiltrations. Cette action a involontairement provoqué le déclenchement de l'alarme, conduisant à l'évacuation protocolaire des élèves. La situation a été maîtrisée et la sécurité n'a été menacée à aucun moment.

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Les insuffisances structurelles de l'établissement

Parallèlement à cet incident, les élèves dénoncent des problèmes récurrents d'infiltrations d'eau et la présence de trous dans les plafonds. La Région Normandie confirme la présence de ces désordres dans ce lycée construit en 1971 et agrandi en 1993, avec une extension ayant augmenté la superficie d'environ 50 %. Les interfaces entre les nouvelles constructions et les bâtiments d'origine posent des défis techniques particuliers. Cependant, des interventions ponctuelles sont déjà mises en œuvre pour colmater les fuites. Les infiltrations constatées le 16 novembre sur la terrasse du bâtiment B ont été identifiées et traitées sous 24 heures, le mardi 17 novembre.

Un plan de rénovation majeur pour 2027

Face à ces constatations, la Région Normandie présente un calendrier détaillé des travaux prévus pour 2027. La rénovation des installations thermiques, incluant le changement des radiateurs, débutera au printemps 2027 et durera de 8 à 10 mois. En parallèle, des travaux de sécurisation complémentaires, suite au diagnostic effectué en 2026, seront réalisés au second semestre 2027 pour un montant prévisionnel de 500 000 euros. La réfection des désordres en façade, estimée à 50 000 euros, est programmée pour l'été 2027, tandis qu'un relamping en LED des éclairages, coûtant 35 000 euros, sera également effectué.

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Les investissements récents et la maintenance courante

La Région Normandie précise qu'elle a réalisé ces cinq dernières années un montant total de travaux bâtimentaires de près de 1 million d'euros toutes taxes comprises au lycée Françoise de Grâce. Une part significative de ce budget a été consacrée à la rénovation d'ampleur des installations thermiques. En outre, des travaux de maintenance et d'entretien indispensables au bon fonctionnement quotidien sont poursuivis. Un montant de 45 000 euros est dédié à cette maintenance courante. Un coût supplémentaire de 8 000 à 10 000 euros sera pris en charge pour la permanence de fonctionnement aux heures d'ouverture, jusqu'à la remise en place d'un contrôle d'accès sur le portillon.

L'impact sur la vie lycéenne et les suites du mouvement

Ces annonces interviennent alors que d'autres établissements scolaires, comme le lycée Le Cesne au Havre, voient leurs élèves appeler à la poursuite des mobilisations. Pour le lycée Françoise de Grâce, la réponse de la Région vise à rassurer sur la sécurité et le confort des apprenants. Les travaux programmés en 2027 représentent une réponse structurelle aux problèmes signalés par les élèves, notamment les infiltrations et le manque de chauffage. La mise en œuvre de ce plan de rénovation devrait significativement améliorer les conditions d'étude dans cet établissement du Havre, dont la vétusté était une source de préoccupation majeure pour la communauté éducative.