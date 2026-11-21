Le lycée agricole de Tourville a déployé son programme pHARe pour former des ambassadeurs contre le harcèlement. Cette intervention ciblée à l'école Paul-Herpin vise à prévenir la violence scolaire et à offrir des clés de gestion aux élèves dès le primaire.

Les élèves du lycée agricole de Tourville-sur- Pont-Audemer sont intervenus le jeudi 5 novembre auprès des écoliers de l'école Paul-Herpin à Pont-Audemer dans l' Eure. Cette action pédagogique s'inscrit dans une démarche de prévention du harcèlement à l'école et vise à protéger les enfants des violences scolaires. L'objectif principal est d'informer et de sensibiliser les jeunes élèves aux risques liés aux relations interpersonnelles au sein de l'établissement.

Mise en œuvre du programme pHARe pour la lutte

Le dispositif mis en place est connu sous le nom de programme pHARe, qui constitue un plan global de prévention et de traitement des situations de harcèlement. Les élèves ambassadeurs de cette lutte sont formés spécifiquement pour accompagner leurs pairs. Ce rôle est ouvert à tout élève qui le souhaite, créant ainsi un réseau de solidarité interne au lycée. Ces jeunes acteurs doivent faire preuve de responsabilité et d'écoute envers leurs camarades pour détecter les signes avant-coureurs.

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Composition et profil des ambassadeurs formés

Le groupe d'intervention comprend vingt et un élèves, répartis entre des classes de quatrième à la première. Cette promotion se compose de quatorze filles et de sept garçons. Une attention particulière a été portée à la diversité des parcours, incluant un ancien harceleur souhaitant réparer ses actes. Cette présence témoigne de la volonté de transformation personnelle et de réparation au sein du dispositif éducatif.

Scénarios et échanges directs avec les primaire

Lors de cette matinée, les intervenants ont présenté trois saynètes spécifiques : "Le racket, c'est pas du jeu", "Stop au silence !" et "C'est quoi le harcèlement ?". Ces mises en situation ont été suivies d'un temps d'échange animé avec les jeunes élèves, puis d'un问答 pour approfondir le sujet. Les élèves ont ainsi obtenu des clés pratiques pour gérer les situations conflictuelles et éviter qu'elles ne perdurent dans le temps.

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Témoignages et stratégie de prévention à l'école

Sabrina Legrix a souligné que c'était la première intervention de ces ambassadeurs dans une école primaire, notant la qualité des échanges riches et animés. Les enseignantes de l'école Paul-Herpin précisent qu'elles donnent déjà des clés aux enfants dès le CP, comme l'utilisation de messages clairs tels que "tu m'as bousculé". Si ce message n'est pas compris, l'élève victime doit avoir recours à un adulte pour régler le conflit par des explications mutuelles.

Impact concret et persistance des actions éducatives

En 2025, lors de la journée nationale de lutte contre le harcèlement, élèves et enseignants avaient réalisé une affiche visible dans la cour. Cette visibilité constante renforce le message de prévention auprès de toute la communauté éducative. L'intervention à l'école Paul-Herpin illustre la nécessité d'agir dès le plus jeune âge pour contrer l'isolement et la tristesse, repérables dans la cour ou à la cantine.