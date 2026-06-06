Luxury Hotel The Mark Offers Unprecedented Experience for FIFA World Cup 2026

The Mark, a prestigious luxury hotel in New York, is offering an unparalleled experience for the FIFA World Cup 2026. The hotel is offering a four-night stay for a staggering price of $1 million, making it one of the most expensive accommodations in the city.

Dormir dans l’un des plus grands penthouses du monde, regarder les matchs loin de la foule, rejoindre le stade en hélicoptère et naviguer face à Manhattan: pour la Coupe du monde 2026, l’hôtel de luxe The Mark met en scène une expérience hors norme.

Prix du séjour? Un million de dollars. À New York, les immeubles ont toujours eu tendance à vouloir toucher le ciel. Désormais, les prix des hôtels semblent suivre la même trajectoire.

Dernier établissement à repousser les limites? L’hôtel The Mark qui propose, à l’occasion de la Coupe du Monde 2026, un séjour de quatre nuits facturé... un million de dollars. Situé à l’angle de Madison Avenue et de la 77e rue, The Mark fait partie (dans une ville qui compte près d’une centaine d’hôtels cinq étoiles) de ceux qui ont dépassé leur simple statut d’établissement hôtelier pour devenir de véritables institutions culturelles.

Construit en 1927, l’hôtel a fait l’objet d’une rénovation complète, achevée en 2009, pour un montant de 250 millions de dollars. Il associe aujourd’hui l’élégance new-yorkaise (on retiendra les sols en marbre rayé noir) à des influences françaises. Et pour cause, le décor est signé Jacques Grange, connu pour son travail auprès de personnalités telles que Francis Ford Coppola, François Pinault et Yves Saint Laurent.

Par ailleurs, peu d’hôtels peuvent se targuer d’être devenus eux-mêmes des événements. The Mark en fait partie. En effet, chaque année, l’hôtel devient l’épicentre du. Avant même que les célébrités ne gravissent les célèbres marches du Metropolitan Museum of Art, elles passent par The Mark et, pendant quelques heures, le trottoir de Madison Avenue devient un tapis rouge parallèle.

L’an dernier, Rihanna y a même révélé sa troisième grossesse avant son arrivée officielle au gala. On retiendra aussi les détails de cette adresse mythique comme le parfum signature de l’hôtel, Jurassic Flower, créé par le parfumeur français Frédéric Malle ou encore leun brin décalé, qui comprend des accessoires pour animaux, des kits de dégustation de caviar ou encore un tee-shirt à 95 dollars brodé I’m Here for the Met Gala.

Bref, il règne ici une légère touche d’humour et de décontraction, loin des codes parfois figés des hôtels de standing. Et c’est aujourd’hui avec ce séjour à un million de dollars que cette institution américaine fait à nouveau parler d’elle. Pour bien comprendre, direction le sommet du bâtiment, dans le penthouse de l’hôtel The Mark.

Ici, plus de 930 m² d’espace, près de 230 m² de terrasse, cinq chambres, six salles de bains, quatre cheminées, deux bars, une cuisine (de chef) et un salon dont les plafonds culminent à huit mètres de hauteur. Avec ses quelque 1.100 m², ce penthouse figure régulièrement parmi les plus grandes suites hôtelières du monde, et s’impose déjà comme la plus vaste des États-Unis.

En Europe, seule la célèbre suite royale de l’Hôtel President Wilson, à Genève, est mentionnée dans la même catégorie. Pour la Coupe du Monde de football 2026, cette suite, affichée généralement autour de 67.000 dollars la nuit, devient le quartier général privé de six invités. À noter que deux chambres supplémentaires sont prévues pour accueillir assistants, gardes du corps ou personnel.

Mais, au-delà de l’espace et du confort, qui, cela dit, sont indispensables à un tel prix, c’est surtout l’événement qui fait la différence. Car, si la Coupe du Monde est probablement l’événement populaire le plus universel de la planète, l’hôtel The Mark propose précisément de la vivre sans la foule. Pour cet évènement, les petits plats sont mis dans les grands: les matchs sont regardés depuis le penthouse sur des écrans géants. Un majordome reste disponible 24 heures sur 24.

Un masseur est joignable sur demande. Une salle de sport privée et un bain froid dominant Manhattan permettent de récupérer entre deux rencontres. Puis, vient le jour de la finale.

Alors que des dizaines de milliers de supporters patienteront dans les transports, dans les files d’attente ou dans les embouteillages, les clients de The Mark, eux, rejoindront le stade directement en hélicoptère privé et profiteront de places au bord de la pelouse (un emplacement très recherché), d’un accès aux salons privés de tout l’hospitaité nécéssaire. La foule sera bien là. Mais toujours à distance respectable. Ce couteux séjour ne se limite évidemment pas au football.

En plus de cette immersion sportive, les invités embarqueront également à bord du voilier historique de 70 pieds appartenant à l’hôtel, un Herreshoff considéré comme l’un des derniers exemplaires de ce type encore en activité. Au départ de Chelsea Piers, la croisière traverse le port de New York, longe la Statue de la Liberté et offre l’une des vues les plus spectaculaires de Manhattan





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

New York The Mark FIFA World Cup 2026 Luxury Hotel Penthouse Experience Event Football Helicopter Private Jet Private Yacht Private Access Private Suite Private Concierge Private Chef Private Gym Private Bath Private View Private Experience

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA : nouveau système d'alerte sonore pour les arbitres assistants à la Coupe du monde 2026La FIFA déploie en 2026 un dispositif audio semi‑automatique qui signale aux arbitres assistants les hors‑jeux avec une précision de dix centimètres, afin de raccourcir les temps de réaction et d'améliorer la fluidité des matchs.

Read more »

Coupe du monde : la FIFA annonce un changement majeur pour la compétitionLa FIFA a annoncé un changement majeur pour la Coupe du monde à venir. L'accent sera mis sur la fierté de représenter son pays.

Read more »

Adieu EA, bonjour Netflix : voici à quoi ressemble le nouveau jeu officiel de la FIFANetflix sort son propre jeu FIFA pour la Coupe du monde 2026, jouable gratuitement avec ton smartphone en guise de manette. Et pour la première fois depuis

Read more »

FIFA bannit les vuvuzelas pour la Coupe du Monde 2026La FIFA interdit les vuvuzelas et autres instruments bruyants lors de la Coupe du Monde 2026, afin de préserver l'expérience sonore des spectateurs et d'éviter les plaintes. D'autres manifestations de supporters sont également réglementées.

Read more »