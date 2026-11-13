Lutte d'influence franco-allemande pour la succession de Christine Lagarde à la BCE

Macron et Merz négocient la relève de Lagarde. Le duel oppose Pablo Hernandez de Cos et Klaas Knot pour diriger la Banque centrale européenne en 2027.

La France et l'Allemagne lancent une opération diplomatique intensive afin de déterminer la prochaine tête de la Banque centrale européenne, succédant à Christine Lagarde. Les dirigeants des deux puissances économiques européennes cherchent activement un compromis pour accélérer la transition et garantir que les futurs membres du directoire défendent les intérêts stratégiques de Paris et de Berlin.

Emmanuel Macron souhaite exercér une influence decisive sur le choix du président suivant pour éviter que le Rassemblement national, qui arrive en tête des sondages de l'élection présidentielle de 2027, ne puisse influencer cette désination cruciale. Cette volonté politique s'inscrit dans un calendrier très serré imposé par les traités européens, nécessitant une recommandation formelle de l'Eurogroupe, suivie des avis consultatifs du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs de la BCE avant la validation finale par les chefs d'État.

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Duel Franco-Allemand sur les Candidats

La succession de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne se profile comme un duel serré entre deux candidats de haut niveau : l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos et le Néerlandais Klaas Knot. Ce dernier, âgé de 59 ans, a dirigé la Banque centrale des Pays-Bas de 2011 à 2025, tandis que Pablo Hernandez de Cos, 55 ans, a présidé la Banque d'Espagne de 2018 à 2024 avant de rejoindre la Banque des règlements internationaux à Bâle en Suisse. Ces deux dirigeants possèdent une expertise approfondie des rouages de la BCE et ont représenté leur pays pendant de nombreuses années.

Au-delà de leurs compétences techniques, leur capacité à communiquer clairement avec les marchés financiers est un atout majeur pour peser dans la balance. La France a officiellement exprimé sa préférence pour Pablo Hernandez de Cos, considérant qu'il représente un équilibre approprié pour la zone euro. Cependant, la position allemande reste plus floue dans les médias officiels, bien que des discussions approfondies soient en cours entre les délégations.

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Négociations Stratégiques et Autres Postes

Emmanuel Macron dialogue directement avec le chancelier Friedrich Merz pour aligner les positions de leurs deux pays, car l'enjeu dépasse largement la seule nomination présidentielle. Les deux nations cherchent à se partager deux autres postes bientôt vacants au sein du directoire de la Banque centrale européenne. L'Irlandais Philip Lane, dont le mandat de chef économiste expire en mai, et l'Allemande Isabel Schnabel, chargée des opérations de marché, doivent être remplacés rapidement. Isabel Schnabel prévoit notamment de rejoindre le Fonds monétaire international au début de l'année 2027.

La France souhaite voir Laurence Boone, ancienne secrétaire d'État et cheffe économiste de l'OCDE, aujourd'hui à la tête de Santander en France, récupérer le poste laissé vacant par Isabel Schnabel. Si le Néerlandais Klaas Knot était préféré à Pablo Hernandez de Cos pour la présidence, un quatrième poste se libérerait au sein du directoire, celui de Frank Elderson, créant une dynamique supplémentaire dans les tractations. L'objectif affiché à l'Élysée est d'atteindre une vision partagée sur les missions et les objectifs futurs de la banque centrale.

Calendrier Européen et Stabilité Financière

Un porte-parole du gouvernement allemand a confirmé à l'AFP que les discussions sur la future gouvernance étaient en cours, précisant qu'aucune décision finale n'avait été prise à ce stade. Paris insiste sur la nécessité d'une transition ordonnée et rapide pour maintenir les signaux de stabilité indispensables au système financier européen. Cette coordination est vitale pour assurer la confiance des investisseurs face aux incertitudes économiques mondiales actuelles.

Si un accord clair émerge entre Paris et Berlin, le processus pourrait s'accélérer considérablement. Les dirigeants de la zone euro seraient susceptibles de valider ces nominations lors du sommet européen prévu les 26 et 27 novembre à Bruxelles. Cette fenêtre de tir étroite impose une diligence extrême de la part des négociateurs français et allemands pour finaliser les arrangements institutionnels avant cette échéance critique. Le jeu d'alliances à l'intérieur de la zone euro déterminera ainsi les prochaines années de la politique monétaire européenne.>