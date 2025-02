Lutte contre le cambriolage : Un défi pour les habitants du Gers

L'augmentation des cambriolages dans le Gers est une réelle préoccupation. Le colonel Philippe de Laforcade, commandant le groupement de gendarmerie du Gers, met en garde les habitants et appelle à une prise de conscience et à des mesures de prévention renforcées.

Moins de six mois après avoir pris ses nouvelles fonctions, Philippe de Laforcade a pris conscience de l'ampleur du problème dans le département du Gers . 'Il existe des statistiques historiques qui montrent qu'il y a un problème de cambriolage en hausse', reconnaît le colonel, qui dirige le groupement de gendarmerie du Gers depuis septembre dernier.

Les chiffres de l'année 2024 confirment cette tendance avec 922 cambriolages recensés (dont 685 touchant les résidences) dans la zone de gendarmerie, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2023 (44 % dans les résidences). 'Sans surprise, les zones les plus touchées sont la zone est (secteur L’Isle-Jourdain), proche de la banlieue toulousaine, et la zone nord-est (secteur Fleurance)', précise la gendarmerie du Gers. 'Les habitants du Gers sont vraiment au défi de s'équiper et de se protéger', souligne le colonel de Laforcade. Cette augmentation des cambriolages est particulièrement marquée sur les résidences principales et secondaires (73 % des cambriolages en 2024 contre 58,9 % en 2016). 'Contrairement aux commerces, qui ont investi dans de la défense passive (vidéosurveillance, vidéoprotection, alarme, grillage…), on est encore un peu sous-équipé sur les résidences', souligne Philippe de Laforcade, tout en appelant à une prise de conscience. 'On est sur un habitat qui est dispersé, peu éclairé, avec un réseau routier qui permet assez facilement de se déplacer d’un lieu-dit à l’autre, et donc par rapport à un habitat périurbain ou urbain présente une vulnérabilité particulière. Les habitants du Gers sont vraiment au défi de s’équiper, de se protéger. Ce n’est pas un transfert de charge, on continue à être très présent sur le terrain.' Un groupe d’enquête de lutte anti-cambriolage composé de quatre officiers de police judiciaire (OPJ) est ainsi mobilisé jour et nuit, l’accent ayant été mis sur cette thématique ces derniers mois. 'On met l’intégralité des moyens pour saturer un terrain à la fois en uniforme mais également en civil, assez loin des points de contrôle, pour créer de l’insécurité pour le délinquant. Ça paye : le 31 janvier, on a interpellé en flagrant délit deux voleurs pour une tentative de vol de cuivre', souligne le colonel Philippe de Laforcade. 'Les compagnies mutualisent leurs moyens à ma demande pour porter l’effort là où on a un besoin particulier, et ça paye. Ça payera d’autant plus si les Gersois prennent en compte ce phénomène et réagissent en amont par toute une série de préventions', ajoute-t-il. À l’approche des vacances, la gendarmerie rappelle ainsi les bonnes pratiques : fermer à clé les portes, fermer les volets de nuit, laisser un signe de vie en cas d’absence la nuit, rentrer le matériel en fin de journée, ne pas laisser les clés sur son véhicule. En cas d’absence prolongée, les forces de l’ordre recommandent également la programmation des allumages de lumière, l’installation d’alarmes et de vidéosurveillance et prônent la 'solidarité entre voisins'. 'Dire qu’on a vu un véhicule suspect, ce n’est pas de la délation, c’est de la protection du bien commun. Pour moi, c’est du civisme', conclut Philippe de Laforcade





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Cambriolage Gers Philippe De Laforcade Gendarmerie Sécurité Prévention

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Comité Départemental de Rugby du Gers lance le partenariat 'Les Artisans de l’Ovale'Le CDRG se mobilise pour soutenir le développement du rugby local à travers un partenariat avec la CMA formation Pavie et la chambre des métiers et de l’artisanat du Gers. Ce partenariat financera des actions essentielles pour les écoles de rugby, les sélections jeunes, les interventions scolaires et les stages de rugby.

Lire la suite »

Chute drastique des oiseaux d'eau dans le Gers lors du comptage WetlandsLe comptage Wetlands, un recensement international des oiseaux d'eau, a révélé une baisse significative des populations dans le Gers, attribuée au changement climatique et à la pêche.

Lire la suite »

Le week-end sportif dans le Gers : sur votre agenda les 18 et 19 janvierLe programme sportif du week-end est une fois encore bien chargé sur les pelouses et parquets du Gers. À l’Ouest, on surveillera de près l’US L’Isle-Jourdain, qui vise un cinquième succès de rang en Fédérale 1. Auch Football ne devra pas prendre de haut la lanterne rouge, sous peine de tomber de haut.

Lire la suite »

La Confédération paysanne du Gers mobilisée pour des élections agricoles 'porteuses d’espoir'Entre marché, meeting et table ronde, la Confédération paysanne poursuit sa campagne pour une 'agriculture locale et durable', en valorisant souveraineté alimentaire et solidarité.

Lire la suite »

Initiative Gers soutient 10 entrepreneurs locauxL'association Initiative Gers, en partenariat avec la communauté de communes de la Ténarèze, a remis des prêts d'honneur sans intérêt et sans garantie à dix entrepreneurs locaux. Ces prêts ont permis de soutenir le développement de projets variés, allant de l'ouverture d'une nouvelle boutique de boulangerie au rachat d'un magasin de chaussures en passant par le maintien d'un lieu de vie dans un village.

Lire la suite »

Le Gers, pionnier de la fibre optique à 100%Le département du Gers, connu pour son habitat dispersé, s'apprête à devenir le premier département français à offrir la fibre optique à 100% de ses habitants d'ici fin 2025. Un défi logistique colossal a été relevé grâce à un partenariat public-privé entre Gers Numérique, le Département, les communes et Orange. Le coût de l'opération s'élève à 270 millions d'euros hors zone AMII. Le réseau gersois est déjà surdimensionné pour accueillir de nouveaux logements et le cuivre sera définitivement abandonné en 2028.

Lire la suite »