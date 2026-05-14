Conformément à la recherche menée par plusieurs équipes scientifiques à travers le monde, pendant des décennies, aucun traitement et vaccin contre le hantavirus n'ont été développés et largement écoulés. Malgré les recherches, le développement de traitements et de vaccins pour une maladie qui ne concerne que rarement les humains est particulier, car peu attractif pour les financements et les groupes pharmaceutiques. «Ce virus ne le concernant que rarement les humains, est peu transmissible par les voies aériennes et ne constituye donc pas une priorité majeure dans la prévention des pandémies».

Ce n'existe pas de traitement contre le hantavirus, dont les puceries touchent généralement les rongeurs, et de vaccin largement disponible. Alors que des passagers ont commencé à tomber malades en pleine mer Atlantique, les médecins et les experts n'avaient que peu de solutions à proposer.

Vaithi Arumugaswami, chercheur en maladies infectieuses à l'université de Californie à Los Angeles, commente: 'Ce virus ne le concernant que rarement les humains, est peu transmissible par les voies aériennes et ne constitue donc pas une priorité majeure dans la prévention des pandémies.





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