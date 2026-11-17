Les Képis Pescalunes fondent la Résidence Malia à Lunel pour les orphelins et enfants malades de gendarmes. Une première nationale célébrée lors du 20e anniversaire de l'association.

La ville de Lunel s'apprête à accueillir un lieu emblématique pour la communauté de la défense nationale : la première Maison des Enfants de la Gendarmerie de l'hexagone. Cette annonce historique a été rendue publique le vendredi 20 novembre 2026, marquant le point d'orgue des vingt ans de l'association Les Képis Pescalunes.

Une première nationale dédiée aux enfants de gendarmes

Ce projet majeur, baptisé Résidence Malia, vise à offrir un véritable îlot de solidarité aux enfants de la Gendarmerie. L'inauguration de cette structure unique en France symbolisera la concrétisation d'une ambition longtemps portée par les bénévoles de l'association. Cet espace sera spécifiquement conçu pour répondre aux besoins psychologiques et sociaux des orphelins et des enfants de gendarmes malades.

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La Résidence Malia ne se présentera pas comme une simple infrastructure, mais comme un lieu de répit, d'accueil, d'écoute et de reconstruction. Son objectif premier est de créer un cocon de bienveillance autour de ces enfants qui vivent des situations familiales particulièrement difficiles. En offrant un environnement sécurisé et chaleureux, le projet cherche à atténuer le traumatisme lié à la maladie ou au deuil.

Vingt ans de succès et de chiffres record

L'association Les Képis Pescalunes fête aujourd'hui deux décennies d'engagement solidaires avec des résultats tangibles qui justifient ce nouveau pas vers l'avant. Depuis sa création officielle en 2006, et bien que sa première action remonte au 5 avril 2005 avec un tournoi de Futsal, l'organisation a accumulé des expériences précieuses.

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Les chiffres de cette aventure humaine sont particulièrement éloquents pour mesurer l'impact de l'action associative dans le département de l'Hérault et au-delà. L'association indique avoir réalisé plus de 100 rêves pour des enfants malades, permettant ainsi de briser la monotonie et la tristesse quotidiennes. Ces réalisations ont été financées grâce à une collecte de dons et d'actions solidaires s'élevant à 950 000 €.

En plus de ces réalisations directes, l'association a généré un nombre impressionnant d'interactions numériques via ses supports de communication, avec 562 000 téléchargements enregistrés depuis le début de l'année 2026. Ces données témoignent d'une visibilité médiatique croissante qui aide à pérenniser les fonds nécessaires à la survie de la Résidence Malia.

Des projets variés pour accompagner la douleur

Au-delà de la construction physique d'un lieu d'accueil, l'association maintient et développe une série de programmes d'accompagnement spécifiques. Parmi les initiatives phares citées par les dirigeants, on retrouve les séjours intitulés Du Bleu dans les Yeux, Rêve de Cimes, Rêve de Large et Les Petits Bleus au Cœur de Vos Régions.

Ces voyages et rencontres sont imaginés pour permettre aux enfants de s'évader du quotidien de la maladie et de retrouver le plaisir de rêver. Les activités organisées incluent des rencontres avec des sportifs, des Miss France et des artistes, offrant des découvertes extraordinaires ou de simples parenthèses de bonheur nécessaires à leur équilibre émotionnel.

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Une structure collaborative avec la Gendarmerie

L'association Les Képis Pescalunes travaille en étroite collaboration avec les services sociaux de l'institution militaire et de nombreux partenaires associatifs, mutualistes et institutionnels. Elle est signataire de la Charte des Associations de la Gendarmerie nationale ainsi que de la convention Bleu Pupilles, ce qui garantit une coordination efficace des actions de soutien.

La gouvernance de l'entité repose sur un conseil d'administration de 21 membres et de 33 délégués régionaux, assurant une représentation nationale de la solidarité. Cette structure s'appuie également sur l'implication directe des familles bénéficiaires et de La Relève, un collectif de jeunes majeurs engagés auprès des plus jeunes, créant ainsi un cycle de soutien intergénérationnel fort.