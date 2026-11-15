Lula termine sa tournée à Madrid pour rencontrer Pedro Sánchez

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva arrive à Madrid pour des négociations bilatérales avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, marquant la fin de son périple international.

Le président brésil ien Luiz Inácio Lula da Silva arrive à Madrid dans la nuit de dimanche pour conclure sa première tournée internationale après sa réélection. Cette visite de travail au cœur de l' Espagne constitue la dernière étape d'un périple diplomates qui a déjà traversé plusieurs continents. Il s'apprête à rencontrer le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez dans l'objectif de renforcer les liens bilatéraux entre les deux nations.

Rendez-vous officiel à la Moncloa

Le président Lula se rendra officiellement au palais de la Moncloa, siège du gouvernement espagnol, ce lundi à 11 heures locales, soit 12 heures GMT. L'agenda confirmé par le bureau du président brésilien prévoit une session de négociations en tête-à-tête. Cette rencontre officielle permet de mettre en œuvre les accords discutés précédemment et de définir les orientations stratégiques communes.

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Contexte de la réélection présidentielle

Luiz Inácio Lula da Silva, âgé de 81 ans, a remporté la présidentielle fin octobre en battant le sénateur conservateur Flávio Bolsonaro. Ce dernier était arrivé en tête du scrutin au premier tour mais a échoué au second tour face au leader de la gauche brésilienne. Cette victoire marque un retour significatif au pouvoir pour Lula, qui était déjà intervenu précédemment dans la scène politique nationale.

Arrière-plan géopolitique et COP31

Avant son arrivée à Madrid, le dirigeant brésilien a participé au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est à Manille. Il a également été présent lors du sommet sur le climat COP31 en Turquie. L'ancien vice-président des États-Unis Al Gore a vivement critiqué le pouvoir de veto de l'Arabie saoudite dans les négociations climatiques. Cette dénonciation met en lumière les tensions géopolitiques entourant les accords internationaux sur l'environnement.

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Défis médicaux et communication

Luiz Inácio Lula da Silva a récemment fait face à des problèmes de gorge qui l'ont contraint à annuler des discours lors des deux événements internationaux précédents. Il a déclaré dimanche être toujours enroué, qualifiant cette voix enrouée comme celle de la victoire. Cette situation rappelle son traitement intensif contre un cancer du larynx il y a quinze ans, qui lui avait permis de se remettre complètement.

Enjeux électoraux pour Pedro Sánchez

La visite s'inscrit dans une période sensible pour Pedro Sánchez, qui cherche à se faire réélire lors des élections législatives du 29 novembre. Le socialiste espagnol utilise cette opportunité diplomatique pour consolider sa position internationale. La coordination entre les deux dirigeants pourrait influencer les dynamiques politiques locales en Espagne.

Impact juridique interne au Brésil

Parallèlement à ces activités extérieures, la justice brésilienne a autorisé trois plateformes de paris à reprendre leurs opérations. Cette décision intervient un mois après le décret d'interdiction pris par le président Lula. La magistrate brésilienne a examiné les arguments légaux soulevés par les plateformes pour revenir sur l'interdiction initiale.