Lula dénonce une ingérence américaine après la classification de groupes criminels brésiliens comme terroristes

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a vivement critiqué la décision des États-Unis de classer deux factions criminelles, le Comando Vermelho et le Primeiro Comando da Capital, comme organisations terroristes, y voyant une atteinte à la souveraineté nationale et une ingérence inacceptable.

Le président brésil ien Luiz Inacio Lula da Silva a exprimé une vive colère vendredi après que les États-Unis ont classé deux factions criminelles de son pays comme organisations terroristes, y voyant une atteinte intolérable à la souveraineté nationale.

Lors d une cérémonie officielle dans l État de Sergipe, Lula a déclaré que le Brésil n est pas une république de pacotille et que les Américains ne doivent pas jouer avec la démocratie brésilienne. Il a souligné que ces groupes criminels, le Comando Vermelho et le Primeiro Comando da Capital, sont déjà combattus par les autorités brésiliennes et qu aucune intervention étrangère n est nécessaire.

Cette réaction fait suite à l annonce du secrétaire d État américain Marco Rubio, qui a justifié cette classification par la violence extrême de ces organisations. La décision américaine pourrait ouvrir la voie à une intervention militaire, ce que le gouvernement brésilien rejette fermement. Issus du milieu carcéral, le CV et le PCC ont fait fortune dans le trafic de cocaïne, le PCC s alliant notamment à la mafia calabraise pour acheminer de la drogue vers l Europe.

Au Brésil, ils exercent une emprise sur de nombreux territoires, semant la terreur dans les favelas de Rio de Janeiro. Le commissaire de la police fédérale brésilienne, Luciano Flores, a précisé que ces groupes ne correspondent pas à la définition brésilienne du terrorisme, mais sont classés comme organisations criminelles internationales. Lula a ironisé en comparant les cibles américaines à Oussama ben Laden, arguant que les trafiquants brésiliens ne sont pas des terroristes au sens où l entend Washington.

Cette annonce intervient dans un contexte électoral tendu au Brésil, où la sécurité est une préoccupation majeure pour les électeurs. Flavio Bolsonaro, fils de l ancien président Jair Bolsonaro et candidat conservateur à la présidentielle d octobre, a revendiqué avoir demandé cette classification lors d une rencontre à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Lula, qui avait rencontré Trump le 7 mai, a dénoncé une ingérence dans les affaires brésiliennes et un double jeu politique.

Le gouvernement brésilien a publié un communiqué déplorant que ces mesures unilatérales représentent un risque pour la vie humaine, un recul dans la lutte contre la criminalité et un préjudice économique. Lula a conclu en réaffirmant la capacité du Brésil à combattre le crime organisé sans tutelle étrangère, tout en appelant au respect de la souveraineté





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