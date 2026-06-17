Luka Modric se souvient : la défaite de 2018 et l'accueil héroïque en Croatie

Le capitaine croate Luka Modric revient sur la finale perdue de la Coupe du monde 2018 contre la France et sur l'émotion de l'accueil triomphal réservé à son équipe à Zagreb, dans un entretien où il évoque fierté, manque de chance et amour du maillot national.

Luka Modric , capitaine de l'équipe de Croatie , élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2018, reste marqué par la défaite en finale contre la France (2-4).

Dans un entretien, il évoque l'accueil triomphal réservé à son équipe à son retour en Croatie, une marée humaine aux couleurs rouge et blanc à Zagreb. Il se souvient de l'émotion ressentie lors du survol de l'espace aérien croate, de l'escorte des avions de chasse et de la foule immense jusqu'à la place Ban Jelacic, des moments qui lui ont procuré un bonheur intense, allant jusqu'aux larmes.

Concernant la finale, Modric exprime une déception profonde, parlant d'un manque de chance, de baraka, citant le but contre son camp sur coup franc et le penalty contesté après une main de Perisic non volontaire. Il reconnaît la qualité de l'équipe de France, avec des joueurs de grande qualité et une grosse organisation, mentionnant notamment Kylian Mbappé, méritant le trophée du meilleur jeune.

Il précise que le Ballon d'Or du tournoi, bien que touchant, n'a rien à voir avec le bonheur d'un titre mondial, estimant que la Croatie a été la meilleure équipe sur l'ensemble du tournoi et a tenu tête aux Français pendant une partie de la finale. Il refuse de s'étendre sur les controverses arbitrales, les jugeant inutiles.

Il souligne enfin la fierté d'avoir écrit une page historique du sport croate et l'amour immense porté aux Vatreni par tout un pays, maillot à damier qu'il arbore avec un bonheur énorme, en entrainement comme en match, et qui sera à nouveau porté pour l'édition 2026 contre l'Angleterre





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