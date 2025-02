Luis Rubiales S'Défend lors de Son Procès pour Baiser Imposé à Jenni Hermoso

L'ancien patron du football espagnol, Luis Rubiales, a plaidé non coupable lors de son procès pour le baiser imposé à la joueuse Jenni Hermoso lors de la remise des médailles après la finale du Mondial féminin 2023. Il a affirmé que le baiser était consensuel et a nié toute tentative de pression pour minimiser l'incident. Le procès continue.

L'ancien patron du football espagnol , Luis Rubiales , s'est défendu de toutes les accusations lors de son procès mardi pour le baiser imposé à Jenni Hermoso en 2023. Il a soutenu être « absolument sûr » que la joueuse a consenti et a nié toute pression exercée pour atténuer le scandale. M. Rubiales a déclaré : « Je lui ai demandé s'il pouvait lui donner un petit baiser, elle m'a dit d'accord et c'est ce qui s'est passé. » L'expert en lecture labiale avait précédemment affirmé que M.

Rubiales avait demandé à Ms. Hermoso s'il pouvait lui donner un « petit baiser » avant l'embrasser, mais sans pouvoir confirmer s'il avait reçu un consentement. \« Ce qui s'était passé n'avait aucune importance, ni pour elle, ni pour moi », a affirmé M. Rubiales, qualifiant le geste d' « affection ». Il a reconnu que son comportement n'était pas approprié et qu'il aurait dû « garder son sang-froid ». M. Rubiales comparaît devant le tribunal de l'Audience nationale à San Fernando de Henares, près de Madrid, depuis le 3 février. Il est accusé d'agression sexuelle et de coercition pour les pressions exercées sur la joueuse afin d'étouffer le scandale provoqué par ce baiser sur les lèvres de Jenni Hermoso lors de la remise des médailles après la finale du Mondial, le 20 août 2023. \M. Rubiales a fermement démenti mardi avoir tenté d'approcher l'entourage de la joueuse pour lui parler ou lui imposer cette vidéo. Il a également affirmé n'avoir pas participé à la rédaction du communiqué publié par la RFEF après la finale, qui visait à circonscrire le scandale, même s'il a reconnu en avoir eu l'idée. Le parquet, qui présente ses conclusions avant le procès, réclame une peine de deux ans et demi de prison contre M. Rubiales (un an pour agression sexuelle et un an et demi pour les pressions exercées sur la joueuse). Des peines de 18 mois de prison ont été requises contre ses trois co-accusés, l'ex-sélectionneur des Espagnoles Jorge Vilda et deux cadres de la fédération, poursuivis uniquement pour coercition





