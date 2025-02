Luis Henrique : Le crack révélé sous l'ère de Zerbi

Devenu le deuxième meilleur buteur de l'OM cette saison, Luis Henrique confirme enfin les espoirs placés en lui depuis son arrivée en 2020. Après un début difficile marqué par des performances modestes et un prêt au Brésil, l'ailier brésilien brille désormais sous l'impulsion de Roberto de Zerbi.

Deuxième meilleur buteur de l'OM cette saison, Luis Henrique brille de mille feux depuis l'arrivée de Roberto de Zerbi. Arrivé en 2020 avec l'étiquette d'un crack, le Brésilien a eu besoin de temps – ce que le club phocéen ne permet pas – pour prendre la mesure de la mission. Le voilà désormais parmi les joueurs les plus impactants de l'effectif ciel et blanc.Une sacrée histoire.

Auteur du but vainqueur face à l’Olympique Lyonnais lors de la 21e journée, Luis Henrique semble être dans la forme de sa vie cette saison, confirmant enfin les espoirs placés en lui. Pourtant, depuis son arrivée dans la cité phocéenne, tout n’a pas été simple pour le natif de João Pessoa. Arrivé en septembre 2020, Luis Henrique n’a pas brillé pour ses deux premières saisons sous le maillot olympien. Lors de sa première saison, le Brésilien a disputé 24 matchs pour 5 passes décisives. Pour sa deuxième année, il a participé à 25 rencontres pour un but et une passe décisive. Maigre bilan pour un joueur vendu comme un crack.Utilisé comme joueur de complément, il a très vite été jeté dans le grand bain, notamment en Ligue des champions. Trop vite même, au vu de son rendement. À peine sorti de l’adolescence, il a été propulsé dans le monde des adultes, sans armes ni aide, loin de sa famille, au sein d’un des clubs avec le plus de pression en Europe.Tout est aussi parti d'un malentendu entre André Villas-Boas et sa direction. Là où le Portugais voulait une doublure pour la pointe de son attaque, Pablo Longoria avait finalement fait le choix d'un ailier polyvalent prometteur en la personne de Luis Henrique. Fatalement… ' On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position ', attestait déjà le coach de l'OM de l'époque en décembre 2020, actant d'entrée l'erreur de casting. 'Moi, ce qui m’a dérangé, c’est qu’on l’a critiqué sans l’avoir vu jouer réellement. C’est-à-dire qu’on lui a donné des bouts de minutes et d’un seul coup, on a statué sur un joueur qui vaut peut-être un peu plus de 10 millions, comme si Neymar venait d’arriver à l’OM. La problématique, c’est qu’il faut le voir, lui donner du temps. Peut-être que ça ne sera pas exceptionnel, mais il a montré une certaine qualité dans la percussion. Il a été décisif, donc c’est important de lui donner ce temps de jeu, cette valorisation dans ce genre de match et puis attendons', regrettait pour sa part Habib Beye en 2021, alors consultant pour Canal + et toujours au fait de l'actualité marseillaise. Ce quiproquo a poussé Marseille à l’envoyer en prêt durant 18 mois au Brésil, son pays. Une décision si représentative d'un club où l'on n'a pas le temps et une vision fatalement court-termiste, comme le regrettait récemment On a développé le 'player care'. Luis Henrique, quand Pablo le ramène, on te dit c’est un crack, puis qu’il n’est pas bon, il faut qu’il dégage au Brésil. Mais on a fait quoi pour l’aider ? Tu as donné un salaire à un joueur fort, et puis débrouille-toi dans Marseille. Tu ne sais même pas ce qu’il fait. Il a un préparateur physique à la maison ? Tu dois savoir ce qu’il concocte. Un cuisinier ? Est-ce qu’il est en relais avec le nutritionniste du club ? Ça s’appelle faire du football, on n’est pas seulement là pour signer des contratsÀ Botafogo, l’un de ses anciens clubs, Luis Henrique n'a pas résolu pas l'épais mystère entourant son réel niveau. 69 matchs, 6 buts et 4 passes décisives : s'il n'a pas brillé pas par ses statistiques affolantes, le Brésilien a retrouvé de la constance et de la confiance. L'option d'achat automatique imaginée par Longoria n'ayant pas été établie, Luis Henrique est revenu à Marseille en janvier 2024. Dans sa mission commando, Jean-Louis Gasset, arrivé un mois plus tard, a été agréablement surpris par son niveau et sa polyvalence, au point de l'envisager comme piston. 'qui en exploite le maximum cette saison. Percutant, décisif, très en jambes et toujours aussi généreux sur le terrain, Luis Henrique mouille le maillot avec plaisir. 'Il joue vraiment très très bien, se réjouissait ainsi de Zerbi en septembre. Il peut encore s’améliorer même s’il est décisif. Il est très humble et a une très forte personnalité. Il n’a pas peur de jouer ! Il essaye toujours et s’il fait une faute il essaye à nouveau.' Une transformation qui se traduit aussi par des statistiques. Cette saison, le Brésilien cumule 9 buts (un but toutes les 205 minutes), 6 passes décisives en 21 titularisations, preuve de son nouveau statut. Sa meilleure saison dans toute sa carrière. Le numéro 44 alterne entre le poste de piston droit et celui d’ailier gauche, avec un niveau qui reste régulier match après match, sans jamais décevoir. 'Luis Henrique est un grand joueur et il me plaît beaucoup. Il est capable de jouer à gauche ou à droite, sans aucun problème





Luis Henrique OM Olympique De Marseille Roberto De Zerbi Ligue 1 Football Français Ailier

